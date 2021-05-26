В среду, 26 мая, в первом матче плей-офф за место в первой немецкой Бундеслиге «Кельн» на своем поле сыграет с «Хольштайн Киль». Игра начнется в 19:30 по мск. «Кельн» — «Хольштайн Киль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

В первой Бундеслиге «Кельн» финишировал на 16 месте в турнирной таблице, набрав в 34 матчах 33 пункта и опередил зону прямого вылета всего лишь на два очка.

Только в последнем туре «козлы» избежали прямого понижения в классе, обыграв в родных стенах безнадежный «Шальке» (1:0) и дождавшись поражения «Вердера» от гладбахской «Боруссии» (2:4).

Всего в отрезке минувших пяти встреч первенства коллектив добился трех викторий, а также по одному матчу проиграв и сыграв вничью. При этом в двух последних играх он не пропускал.

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На своем поле в прошедшем чемпионате Германии «Кельн» только трижды выиграл, еще девять раз он проиграл и пять встреч закончив мировыми исходами, разница мячей — 20:31.

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн Киль» закончил первенство второй Бундеслиги на третьей строке в турнирной таблице, набрав в 34 матчах 62 очка, отстав от второй позиции всего на два пункта.

«Аисты» долгое время находились на второй позиции, но проиграв в двух последних турах по 2:3 в гостях «Карлсруэ» и на своем поле «Дармштадту», скатились на третью строку.

Перед этим у балтийцев была 6-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой они пять встреч выиграли и раз сыграли вничью. В половине случаев в данном отрезке они не пропускали.

Вне родных стен «Хольштайн Киль» в этом чемпионате добился семи викторий, четыре раза уступал и шесть встреч закончил вничью, разница забитых и пропущенных — 26:16.

В сезоне 2018/19 в рамках второй Бундеслиги «Кельн» дома обыграл «Хольштайн» со счетом 4:0, а в Киле была мировая — 1:1.

Прогноз и ставка на «Кельн» — «Хольштайн Киль»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кельна» — 1.75, победа «Хольштайн Киль» — 5.35, ничья — 3.90.

«Козлы» на финише турнира набрали неплохую форму, а вот гости провалили концовку чемпионата. Поэтому ожидаем, что хозяева смогут обыграть в родных стенах представителя второй лиги. Наша прогноз и ставка — П1.