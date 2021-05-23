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    Бретонцы воспользуются проблемами «Нима»?

    «Ренн» — «Ним». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, Лига 1, 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Ним»
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    Эдуарду Камавинга
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Нимом» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Ренн» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Мая 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 22:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 9.30
  • Ставка!
    •

    «Ренн»

    «Ренн» все еще сражается за выход в еврокубки. Сейчас команда занимает 7 место с отставанием от искомой шестой позиции в один балл.

    Бретонцы не так мощно атакуют: 50 мячей в 37 встречах. Зато оборона команды, в среднем, дает сбои чуть чаще раза за матч.

    В минувшем туре «Ренн» играл на выезде, и уступил. Монегаски выглядели сильнее, что и подтвердил итоговый счет (2:1).

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    Против «Нима» бретонцы играют вполне успешно. Из пяти последних свиданий четыре остались за «Ренном» при одной коллизии.

    «Ним»

    «Ним» свое место в элите отстоять не смог. Команда практически на протяжении всего чемпионата пасли задних, что и вылилось в логичный вылет в Лигу 2.

    «Крокодилам» не хватило многих качеств, особенно надежности в обороне. Все-таки 69 пропущенных мячей — один из худших в лиге показателей.

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    • В активе у команды лишь 35 очков. Шансы же остаться в элите окончательно канули в лету в минувшем туре, когда «Ним» дома разгромно проиграл «Лиону» (2:5).

    Атака команды также смотрелась бледновато. Все-таки 40 забитых мячей в 37 матчах — явный показатель имеющихся проблем с реализацией.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.31, на ничью за 5.80, а на «Ним» — за 9.00.

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    Хозяева мотивированы вскочить на 6 место, для чего сразу же начнут оккупировать оборонительные порядки аутсайдера.

    «Ним» уже борется, разве что, за собственный престиж, да и с обороной у команды имеются трудности.

    Оборона «Нима» не способна сдерживать натиск более сильных оппонентов, коим точно являются мотивированные бретонцы. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.67.

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