«Ренн»
«Ренн» все еще
Бретонцы не так мощно атакуют: 50 мячей в 37 встречах. Зато оборона команды, в среднем, дает сбои чуть чаще раза за матч.
В минувшем туре «Ренн» играл на выезде, и уступил. Монегаски выглядели сильнее, что и подтвердил итоговый счет (2:1).
Против «Нима» бретонцы играют вполне успешно. Из пяти последних свиданий четыре остались за «Ренном» при одной коллизии.
«Ним»
«Ним» свое место в элите отстоять не смог. Команда практически на протяжении всего чемпионата пасли задних, что и вылилось в логичный вылет в Лигу 2.
«Крокодилам» не хватило многих качеств, особенно надежности в обороне. Все-таки 69 пропущенных мячей — один из худших в лиге показателей.
В активе у команды лишь 35 очков. Шансы же остаться в элите окончательно канули в лету в минувшем туре, когда «Ним» дома разгромно проиграл «Лиону» (2:5).
Атака команды также смотрелась бледновато. Все-таки 40 забитых мячей в 37 матчах — явный показатель имеющихся проблем с реализацией.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.31, на ничью за 5.80, а на «Ним» — за 9.00.
Хозяева мотивированы вскочить на 6 место, для чего сразу же начнут оккупировать оборонительные порядки аутсайдера.
«Ним» уже борется, разве что, за собственный престиж, да и с обороной у команды имеются трудности.
Оборона «Нима» не способна сдерживать натиск более сильных оппонентов, коим точно являются мотивированные бретонцы. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.67.