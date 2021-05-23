«Ренн» сыграет на своем поле с «Нимом» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Ренн» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» все еще сражается за выход в еврокубки . Сейчас команда занимает 7 место с отставанием от искомой шестой позиции в один балл.

Бретонцы не так мощно атакуют: 50 мячей в 37 встречах. Зато оборона команды, в среднем, дает сбои чуть чаще раза за матч.

В минувшем туре «Ренн» играл на выезде, и уступил. Монегаски выглядели сильнее, что и подтвердил итоговый счет (2:1).

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Против «Нима» бретонцы играют вполне успешно. Из пяти последних свиданий четыре остались за «Ренном» при одной коллизии.

«Ним»

«Ним» свое место в элите отстоять не смог. Команда практически на протяжении всего чемпионата пасли задних, что и вылилось в логичный вылет в Лигу 2.

«Крокодилам» не хватило многих качеств, особенно надежности в обороне. Все-таки 69 пропущенных мячей — один из худших в лиге показателей.

В активе у команды лишь 35 очков. Шансы же остаться в элите окончательно канули в лету в минувшем туре, когда «Ним» дома разгромно проиграл «Лиону» (2:5).

Атака команды также смотрелась бледновато. Все-таки 40 забитых мячей в 37 матчах — явный показатель имеющихся проблем с реализацией.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.31, на ничью за 5.80, а на «Ним» — за 9.00.

Хозяева мотивированы вскочить на 6 место, для чего сразу же начнут оккупировать оборонительные порядки аутсайдера.

«Ним» уже борется, разве что, за собственный престиж, да и с обороной у команды имеются трудности.

Оборона «Нима» не способна сдерживать натиск более сильных оппонентов, коим точно являются мотивированные бретонцы. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.67.