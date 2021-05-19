«Каспий»
«Каспий» в нынешнем сезоне вполне может оказаться в числе середняков чемпионата. Пока все идет именно к этому.
По итогам 11 сыгранных туров команда занимает 10 место. В активе у клуба из Каспия 13 очков, а отрыв от зоны вылета уже составляет 6 пунктов.
Правда, в минувшем туре команда потерпела поражение. В выездном матче с «Кызылжаром» «Каспий» был повержен со счетом 2:0.
Против карагандинцев команда играет неудачно. Из двух сыгранных матчей команда проиграла оба, причем последний — со счетом 0:4.
«Шахтер» Караганда
«Шахтер» Караганда находится на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Причем команда явно ставила перед собой более высокие задачи.
В предыдущем туре «горняки» умудрились уступить дома. «Туран» оказался сильнее, пусть и минимально.
В активе у команды сейчас только 8 очков. Разумеется, главной задачей на текущий момент будет подъем подальше от зоны вылета…
… Которая находится на расстоянии вытянутой руки. Отрыв от зоны вылета — минимальный (1 пункт).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Каспий» за 1.65, на ничью за 4.08, а на «Шахтер» Караганда — за 5.53.
Хозяева наверняка попытаются поправить статистику встреч с карагадинцами.
«Шахтер» Караганда проваливает матч за матчем, к тому же забивает с заметной натугой.
Обе команды будут стремиться подняться подальше от опасной зоны, так что стоит ожидать от соперников атакующего футбола. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2 с коэффициентом 1.79