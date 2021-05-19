«Каспий» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 19 мая, начало — в 15:00 мск. «Каспий» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каспий»

«Каспий» в нынешнем сезоне вполне может оказаться в числе середняков чемпионата. Пока все идет именно к этому.

По итогам 11 сыгранных туров команда занимает 10 место. В активе у клуба из Каспия 13 очков, а отрыв от зоны вылета уже составляет 6 пунктов.

Правда, в минувшем туре команда потерпела поражение. В выездном матче с «Кызылжаром» «Каспий» был повержен со счетом 2:0.

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Против карагандинцев команда играет неудачно. Из двух сыгранных матчей команда проиграла оба, причем последний — со счетом 0:4.

«Шахтер» Караганда

«Шахтер» Караганда находится на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Причем команда явно ставила перед собой более высокие задачи.

В предыдущем туре «горняки» умудрились уступить дома. «Туран» оказался сильнее, пусть и минимально.

В активе у команды сейчас только 8 очков. Разумеется, главной задачей на текущий момент будет подъем подальше от зоны вылета…

… Которая находится на расстоянии вытянутой руки. Отрыв от зоны вылета — минимальный (1 пункт).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Каспий» за 1.65, на ничью за 4.08, а на «Шахтер» Караганда — за 5.53.

Хозяева наверняка попытаются поправить статистику встреч с карагадинцами.

«Шахтер» Караганда проваливает матч за матчем, к тому же забивает с заметной натугой.

Обе команды будут стремиться подняться подальше от опасной зоны, так что стоит ожидать от соперников атакующего футбола. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2 с коэффициентом 1.79