«Тамбов» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. «Тамбов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тамбов»

Для «Тамбова» этот поединок станет последним в истории. Грустно, что столь самобытный клуб так бесславно прекращает свое существование.

Еще зимой стало понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. Да и вообще, хорошо, что команда еще доиграла сезон.

В минувшем туре «Тамбов» снова уступил. «Ахмат» был сильнее (3:1). Причем «волки» проиграли все матчи весенней части сезона.

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Никто не сомневается, что тамбовцы постараются провести последний матч достойно. И очень символично, что играть придется против чемпиона страны.

«Зенит»

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат. Даже за тур до финиша отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет 6 очков.

У команды Сергея Семака лучшая атака в лиге — 71 гол в 29 матчах. Да и могло ли быть иначе, ведь тандем форвардов составляют Артем Дзюба и Сердар Азмун?!

«Зенит» в минувшем туре играл уже без мотивации. В следствие этого, сухая ничья в Уфе не воспринимается как что-то невообразимое.

А ведь в самый решающий матч питерцы показали, на что способны. В двух к ряду «Зенит» забивал по 6 голов — «Ротору» (6:0) и «Локомотиву» (6:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.11, на ничью за 11.00, а на «Тамбов» — за 20.00.

Хозяева в своем последнем матче наверняка постараются не ударить в грязь лицом.

«Зенит» наверняка выйдет в экспериментальном составе, но даже в таком виде представляет собой грозную силу.

Петербуржцы вряд ли будут надрываться, так что у хозяев есть шанс избежать разгрома. Наши прогноз и ставка — Фора «Тамбова» +3 с коэффициентом 1.65