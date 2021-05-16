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    «Зенит» пощадит умирающих тамбовцев?

    «Тамбов» — «Зенит». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, РПЛ, 16 мая 2021 года

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    Далер Кузяев
    «Тамбов» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. «Тамбов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Мая 2021 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 12.00
  • 2
  • 1.08
  • Ставка!
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    «Тамбов»

    Для «Тамбова» этот поединок станет последним в истории. Грустно, что столь самобытный клуб так бесславно прекращает свое существование.

    Еще зимой стало понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. Да и вообще, хорошо, что команда еще доиграла сезон.

    В минувшем туре «Тамбов» снова уступил. «Ахмат» был сильнее (3:1). Причем «волки» проиграли все матчи весенней части сезона.

    Все прогнозы на РПЛ

    Никто не сомневается, что тамбовцы постараются провести последний матч достойно. И очень символично, что играть придется против чемпиона страны.

    «Зенит»

    «Зенит» досрочно выиграл чемпионат. Даже за тур до финиша отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет 6 очков.

    У команды Сергея Семака лучшая атака в лиге — 71 гол в 29 матчах. Да и могло ли быть иначе, ведь тандем форвардов составляют Артем Дзюба и Сердар Азмун?!

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    • «Зенит» в минувшем туре играл уже без мотивации. В следствие этого, сухая ничья в Уфе не воспринимается как что-то невообразимое.

    А ведь в самый решающий матч питерцы показали, на что способны. В двух к ряду «Зенит» забивал по 6 голов — «Ротору» (6:0) и «Локомотиву» (6:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.11, на ничью за 11.00, а на «Тамбов» — за 20.00.

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    Хозяева в своем последнем матче наверняка постараются не ударить в грязь лицом.

    «Зенит» наверняка выйдет в экспериментальном составе, но даже в таком виде представляет собой грозную силу.

    Петербуржцы вряд ли будут надрываться, так что у хозяев есть шанс избежать разгрома. Наши прогноз и ставка — Фора «Тамбова» +3 с коэффициентом 1.65

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