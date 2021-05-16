«Тамбов»
Для «Тамбова» этот поединок станет последним в истории. Грустно, что столь самобытный клуб так бесславно прекращает свое существование.
Еще зимой стало понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. Да и вообще, хорошо, что команда еще доиграла сезон.
В минувшем туре «Тамбов» снова уступил. «Ахмат» был сильнее (3:1). Причем «волки» проиграли все матчи весенней части сезона.
Никто не сомневается, что тамбовцы постараются провести последний матч достойно. И очень символично, что играть придется против чемпиона страны.
«Зенит»
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат. Даже за тур до финиша отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет 6 очков.
У команды Сергея Семака лучшая атака в лиге — 71 гол в 29 матчах. Да и могло ли быть иначе, ведь тандем форвардов составляют Артем Дзюба и Сердар Азмун?!
«Зенит» в минувшем туре играл уже без мотивации. В следствие этого, сухая ничья в Уфе не воспринимается как что-то невообразимое.
А ведь в самый решающий матч питерцы показали, на что способны. В двух к ряду «Зенит» забивал по 6 голов — «Ротору» (6:0) и «Локомотиву» (6:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.11, на ничью за 11.00, а на «Тамбов» — за 20.00.
Хозяева в своем последнем матче наверняка постараются не ударить в грязь лицом.
«Зенит» наверняка выйдет в экспериментальном составе, но даже в таком виде представляет собой грозную силу.
Петербуржцы вряд ли будут надрываться, так что у хозяев есть шанс избежать разгрома. Наши прогноз и ставка — Фора «Тамбова» +3 с коэффициентом 1.65