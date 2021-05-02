В воскресенье, 2 мая, в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Тамбов». Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена», начало — в 16:30 по мск. «Ростов» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

В марте подопечные Валерия Карпина потерпели выездное поражение от «Химок» (0:1) и одержали домашнюю победу над «Ротором» (4:0).

В апреле донской клуб дома проиграл «Спартаку» (2:3) и на своем поле уступил казанскому «Рубину» (0:1).

В последних матчах «Ростов» был разгромлен «Локомотивом» в Москве — 4:1, а потом дома справился с тульским «Арсеналом» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 27 туров РПЛ «Ростов» с 40 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 34-31, 5 голов на счету Полоза, по 3 у Байрамяна и Соу. Не сыграют Мамаев, Хасимото, Норманн и Гигович.

«Тамбов»

Тамбовская команда в марте была разгромлена «Краснодаром» (0:4) на выезде и крупно проиграли «Сочи» дома (0:5).

Апрель подопечные Сергея Первушина начали со скромного домашнего поражения от ЦСКА (1:2), а потом в гостях минимально проиграли «Химкам» (0:1).

В последних матчах «волки» были разгромлены сначала тульским «Арсеналом» (0:4) в гостях, а потом «Локомотивом» дома — 2:5.

После 27 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками на 16-м месте. Разница мячей 17-55. Не сыграет травмированный Давид Тошевски.

Прогноз и ставка

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.15, на ничью в основное время — 8.00, а на победу «Тамбова» — 22.00.

В первом круге «Ростов» победил со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Тамбов» два рза победи со счетом 2:1.

Несмотря на то, что тамбовчане в последних матчах немного улучшили свою игру и наконец забили, прогнозируем, что «Ростов» победит и не пропустит .

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.55 и «Обе забьют — нет» за 1.45.