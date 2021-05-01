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    Динамовцы обменяются голами с «Ворсклой»?

    «Ворскла» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, УПЛ, 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Динамо» Киев
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    Мирча Луческу
    «Ворскла» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 мая, начало — в 19:30 мск. «Ворскла» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ворскла»

    «Ворскла» теоретически может еще зацепиться за 3 место, но в такой поворот верится с трудом. Скорее всего. Полтавчане будут бодаться с «Десной» и «Колосом» за 4 позицию.

    Команда Юрия Максимова в минувшем туре показатель уступила «Колосу» (3:0). Так что в оставшихся встречах полтавчанам необходимо выигрывать.

    Правда, в матче с новоиспеченным чемпионом Украины «Ворскла» редко добывает очки. Из пяти последних матчей с киевлянами в активе у полтавчан лишь ничья в основное время в финале Кубка Украины-2020, который, к слову, был проигран по пенальти.

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    Нет сомнений, что в этой встрече полтавчане попытаются набрать очки. Тем более, мотивация у киевлян будет почти нулевой.

    «Динамо» К

    Новый чемпион Украины завоевал этот титул вполне заслуженно. Команда Мирчи Луческу была сильнее всех оппонентов, и, главное, традиционного соперника «Шахтер».

    «Динамо» К в предыдущем туре разгромил аутсайдера УПЛ «Ингулец» (5:0). К слову, эта самая виктория и стала чемпионской для киевлян.

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    • Нет сомнений, что Луческу произведет кадровую ротацию. Вот только какая именно она будет — полная или частичная, непонятно.

    В любом случае, есть предположение, что в Полтаве чемпион будет играть сам, и даст это делать сопернику. Так что, скорее всего, мячи побывают как в воротах хозяев, так и гостей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.95, на ничью за 3.90, а на «Ворсклу» — за 3.55.

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    Команде Максимова нужно брать очки, и в родных стенах полтавчане будут искать счастье у ворот динамовцев.

    «Динамо» уже ничего не нужно, так что Луческу наверняка предоставит шанс проявить себя ближайшему резерву.

    Такие поединки никогда не бывают скучными, так что команды наверняка обменяются забитыми мячами. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.62.

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