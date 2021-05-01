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    «Норвич» — «Рединг». Ставка (к. 1.65) на футбол, Чемпионшип, 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Рединг»
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    «Норвич» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 45-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 17:00 мск. «Норвич» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Мая 2021 года
    Норвич Сити
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    •  Норвич Сити 17:00 Рединг Рединг
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
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    «Норвич»

    «Норвич» уже обеспечил себе вожделенный выход в элитный английский дивизион. Теперь «канарейки» могут спокойно доигрывать сезон.

    Даже в минувшем туре «Норвич» победил, хотя ему это было не особенно нужно. На выезде лидер переиграл КПР (1:3).

    За 2 тура до окончания чемпионата, команда на 5 очков опережает ближайшего преследователя «Уотфорд». Так что основной мотивацией «Норвича» будет сохранить за собой 1 место.

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    Поединки против «Рединга» для «Норвича» складываются очень даже удачно. Еще бы, ведь из пяти последних поединков «канарейки» победили в четырех при одной ничьей.

    «Рединг»

    «Рединг» лишь в минувшем туре официально расстался с надеждами на попадание в плей-офф. 7 место — явно не тот результат, на который рассчитывал клуб.

    «Редингу» нужно было исключительно побеждать «Суонси». Между тем, итоговый счет встречи получился ничейным (2:2).

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    • «Рединг» уже не будет мотивирован на оставшиеся два тура. Однако достойно сыграть против лидера команда наверняка постарается.

    Между тем, неудачный опыт встреч с «канарейками» может сыграть свою негативную роль. Видимо, гости падут перед натиском «Норвича».

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.65, на ничью за 4.15, а на «Рединг» — за 5.20.

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    Хозяева постараются де-юре обеспечить себе итоговое 1 место.

    «Рединг» уже потерял все шансы на повышение в классе, да и оборона у команды явно не похожа на безгрешную.

    Хозяева постараются выиграть в последнем домашнем матче сезона. Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» с коэффициентом 1.65.

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