«Ахмат» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках полуфинала Кубка России. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

«Ахмат» нынче вполне может сконцентрироваться на выступлениях в Кубке России. Грозненцы находятся на 10 месте в турнирной таблице чемпионата, ни на что не претендуя.

В минувшем туре «Ахмат» сумел добиться яркой победы. Дома грозненцы переиграли «Химки» (3:1).

В Кубке России чеченский клуб сумел пройти «Ростов» и «Уфу». Причем обе виктории получились минимальными.

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Поединки против «Крыльев Советов» для «Ахмата» складываются весьма успешно. В последних пяти матчах грозненцы добыли четыре победы при одной ничьей.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» уже одной ногой в РПЛ. Вряд ли кто-то или что-то помешает самарцам вернуться в элитный дивизион.

Вот и минувший тур в ФНЛ подопечные Игоря Осинькина провели успешно. Дома «крылышки» просто-таки разнесли в щепки «Факел» (5:1).

«Крылья Советов» в нынешнем составе могут преподнести приятные сюрпризы. Например, как в текущем розыгрыше Кубка России.

Самарцы поочередно прошли два непростых барьера в виде «Химок» и московского «Динамо». Мало того, в этих матчах команда Осинькина не пропустила ни разу, забив 6 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.37, на ничью за 2.95, а на «Крылья Советов» — за 3.57

Грозненцы в последних матчах демонстрируют отличные результаты, уступив лишь «Уфе».

«Крылья Советов» вполне могут поставить на Кубок, ведь в ФНЛ свои проблемы самарцы уже решили.

В матчах примерно равных по классу соперников многое решает фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Проход «Ахмата» с коэффициентом 1.65