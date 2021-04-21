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    В финал проследует «Ахмат»!

    «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, Кубок России, 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Крылья Советов»
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    Андрей Семенов
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках полуфинала Кубка России. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 21 Апреля 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    «Ахмат» нынче вполне может сконцентрироваться на выступлениях в Кубке России. Грозненцы находятся на 10 месте в турнирной таблице чемпионата, ни на что не претендуя.

    В минувшем туре «Ахмат» сумел добиться яркой победы. Дома грозненцы переиграли «Химки» (3:1).

    В Кубке России чеченский клуб сумел пройти «Ростов» и «Уфу». Причем обе виктории получились минимальными.

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    Поединки против «Крыльев Советов» для «Ахмата» складываются весьма успешно. В последних пяти матчах грозненцы добыли четыре победы при одной ничьей.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» уже одной ногой в РПЛ. Вряд ли кто-то или что-то помешает самарцам вернуться в элитный дивизион.

    Вот и минувший тур в ФНЛ подопечные Игоря Осинькина провели успешно. Дома «крылышки» просто-таки разнесли в щепки «Факел» (5:1).

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    • «Крылья Советов» в нынешнем составе могут преподнести приятные сюрпризы. Например, как в текущем розыгрыше Кубка России.

    Самарцы поочередно прошли два непростых барьера в виде «Химок» и московского «Динамо». Мало того, в этих матчах команда Осинькина не пропустила ни разу, забив 6 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.37, на ничью за 2.95, а на «Крылья Советов» — за 3.57

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    Грозненцы в последних матчах демонстрируют отличные результаты, уступив лишь «Уфе».

    «Крылья Советов» вполне могут поставить на Кубок, ведь в ФНЛ свои проблемы самарцы уже решили.

    В матчах примерно равных по классу соперников многое решает фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Проход «Ахмата» с коэффициентом 1.65

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