«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» М нынешний сезон попросту проваливает. А как еще назвать скромное 8 место в чемпионате?!

Вот и минувший тур «жеребятам» не особо удался. В выездной встрече с «Гертой» команда сыграл только вничью (2:2).

Причем и с атакой у гладбахцев не все ладно (48 мячей), и оборона небезгрешна. В 28 поединках пропущено 43 мяча.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Боруссия» М против «Айнтрахта» играет вполне успешно. Из пяти последних очных противостояний гладбахцы трижды выигрывали при двух паритетах.

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» Ф находится на заметном подъеме. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице с 53 очками в активе.

Причем франкфуртцы имеют теоретические шансы завершить чемпионат даже на втором месте. С такой атакой — вполне реально!

«Айнтрахт» Ф в минувшем туре добыл очередные три очка. Команда преуспела в перестрелке с «Вольфсбургом» (4:3).

В матче первого круга с голами тоже был полный порядок. Тогда команды расписали мировую со счетом 3:3.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 2.55, на ничью за 3.75, а на «Айнтрахт» Ф — за 2.65

Хозяева успешно играют с франкфуртцами, и намерены добыть три очка.

«Айнтрахт» результативно атакует, и явно будет бороться за очки.

Поединки между этими соперниками традиционно проходят в результативном ключе. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.64