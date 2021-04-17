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    Гладбахцы с «Айнтрахтом» устроят перестрелку?

    «Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф. Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, Бундеслига, 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф
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    Мартин Хинтереггер
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М нынешний сезон попросту проваливает. А как еще назвать скромное 8 место в чемпионате?!

    Вот и минувший тур «жеребятам» не особо удался. В выездной встрече с «Гертой» команда сыграл только вничью (2:2).

    Причем и с атакой у гладбахцев не все ладно (48 мячей), и оборона небезгрешна. В 28 поединках пропущено 43 мяча.

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    «Боруссия» М против «Айнтрахта» играет вполне успешно. Из пяти последних очных противостояний гладбахцы трижды выигрывали при двух паритетах.

    «Айнтрахт» Ф

    «Айнтрахт» Ф находится на заметном подъеме. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице с 53 очками в активе.

    Причем франкфуртцы имеют теоретические шансы завершить чемпионат даже на втором месте. С такой атакой — вполне реально!

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  • 12/04/2021

    • «Айнтрахт» Ф в минувшем туре добыл очередные три очка. Команда преуспела в перестрелке с «Вольфсбургом» (4:3).

    В матче первого круга с голами тоже был полный порядок. Тогда команды расписали мировую со счетом 3:3.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 2.55, на ничью за 3.75, а на «Айнтрахт» Ф — за 2.65

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    Хозяева успешно играют с франкфуртцами, и намерены добыть три очка.

    «Айнтрахт» результативно атакует, и явно будет бороться за очки.

    Поединки между этими соперниками традиционно проходят в результативном ключе. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.64

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