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    «Крылья Советов» выбьют «Динамо» из Кубка России?

    «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз (к. 2.62) и ставки на Кубок России по футболу 8 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Динамо»
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    Победная серия «Крылья Советов» составляет девять матчей
    «Крылья Советов» сыграют на своем поле с московским «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России. Матч пройдет 8 апреля в Самаре, начало — в 17:30 мск. «Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 08 Апреля 2021 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 17:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» стартовали в Кубке России еще в августе прошлого года. Самарский клуб стал одним из участников группового этапа, который в этом сезоне заменил 1/16 и 1/32 финала.

    На этой стадии «Крылья» одержали три крупные победы — над «Иртышом», ставропольским «Динамо» и «Ротором». Общий счет — 12:1.

    В 1/8 финала «Крылья Советов» одержали крупную победу над «Химками» — 4:0.

    В ФНЛ победная серия «Крыльев» составляет уже девять матчей. После 34-х туров команда возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

    «Динамо»

    «Динамо» благодаря успешному выступлению в предыдущем сезоне стартовала в текущем розыгрыше Кубка России сразу с 1/8 финала.

    Команда Сандро Шварца одержала классную победу над «Спартаком» — 2:0.

    После зимней паузы «Динамо» выиграло четыре матча из пяти. Единственное поражение бело-голубые потерпели в игре со «Спартаком» в рамках РПЛ.

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    В прошлом туре чемпионата России «Динамо» разбило «Уфу» (4:0), а перед этим обыграло «Краснодар» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре: на победу «Крыльев Советов» в основное время можно поставить за 3.15, на ничью за 3.38, а на «Динамо» — за 2.43.

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    По всей видимости, да, «Крылья» сейчас в такой форме, что просто так не отдадут сопернику место в полуфинале.

    И, к слову, не факт, что у «Динамо» в этой игре будет на сто процентов основной состав. Все-таки у столичного клуба по-прежнему остаются шансы финишировать в РПЛ даже на втором месте, и Шварц наверняка не забывает об этом.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.62.

    Что же касается исхода, то «Крылья» могут преподнести сенсацию.

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