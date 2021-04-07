«Ахмат» сыграет на своем поле против «Уфы» в рамках 1/4 финала Кубка России. Матч пройдет 7 апреля в Грозном, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

«Ахмат» еще осенью прошел через своеобразный групповой этап Кубка России, в котором также участвовали клубы из ФНЛ и второго дивизиона.

На этой стадии грозненский клуб разгромил «Знамя» из Ногинска, а также выиграл в серии пенальти у «Шинника».

В 1/8 финала «Ахмат» одержал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) благодаря голу Бернарда Бериши. При этом весь второй тайм команда Андрея Талалаева провела вдесятером после удаления Максима Ненахова.

Что касается текущей формы «Ахмата», то здесь, похоже, все очень хорошо. В минувшие выходные грозненцы разнесли в клочья «Краснодар» — яркая гостевая победа со счетом 5:0.

А перед международной паузой «Ахмат» спокойно выиграл на своем поле у тульского «Арсенала» (2:0).

«Уфа»

Тем временем в «Уфе» сейчас заняты поиском нового тренера. Рашид Рахимов покинул команду в минувшие выходные после крупного поражения от московского «Динамо».

После возобновления сезона в пяти матчах чемпионата России набрала только одно очко и забила лишь один мяч. За шесть туров до финиша клуб из столицы Башкортостана занимает предпоследнее место.

При этом в начале марта «Уфа» достаточно уверенно обыграла «Уфу» в 1/8 финала Кубка России — 3:0.

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Осенью в рамках группового этапа кубка «Уфа» одержала победы над «Ленинградцем» и «Чертаново».

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что «Ахмат» выйдет в полуфинал Кубка России. На хозяев можно поставить за 1.52, ничью предлагают за 4.10, а победу «Уфы» — за 8.10.

Ранее в этом сезоне «Ахмат» уже обыгрывал «Уфу» на своем поле в рамках РПЛ. А теперь команда Талалаева, скорее всего, справится с уфимцами и кубковом матче. Надо признать, что гости находятся в разобранном состоянии.

Ставка — победа «Ахмата» + тотал матча больше 1,5 за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,0 за 1.62.