ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей МостовойПобедная серия продолжается. «Зенит» одолел «Химки» и сохранил отрыв от «Спартака» Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 30 марта — 5 апреля Мэйсон ГринвудГринвуд — будущее «МЮ», а Фернандеш снова вытащил команду из ямы
  • 00:12
    • «Вест Хэм» на выезде победил «Вулверхэмптон»
  • 00:03
    • Гол Дембеле принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
    Все новости спорта

    «Ахмат» нокаутирует «Уфу» в кубковом матче?

    «Ахмат» — «Уфа». Прогноз (к. 1.62) и ставки на Кубок России 7 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Уфу
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Уфа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бернард Бериша
    «Ахмат» сыграет на своем поле против «Уфы» в рамках 1/4 финала Кубка России. Матч пройдет 7 апреля в Грозном, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 07 Апреля 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    «Ахмат» еще осенью прошел через своеобразный групповой этап Кубка России, в котором также участвовали клубы из ФНЛ и второго дивизиона.

    На этой стадии грозненский клуб разгромил «Знамя» из Ногинска, а также выиграл в серии пенальти у «Шинника».

    В 1/8 финала «Ахмат» одержал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) благодаря голу Бернарда Бериши. При этом весь второй тайм команда Андрея Талалаева провела вдесятером после удаления Максима Ненахова.

    Что касается текущей формы «Ахмата», то здесь, похоже, все очень хорошо. В минувшие выходные грозненцы разнесли в клочья «Краснодар» — яркая гостевая победа со счетом 5:0.

    А перед международной паузой «Ахмат» спокойно выиграл на своем поле у тульского «Арсенала» (2:0).

    «Уфа»

    Тем временем в «Уфе» сейчас заняты поиском нового тренера. Рашид Рахимов покинул команду в минувшие выходные после крупного поражения от московского «Динамо».

    После возобновления сезона в пяти матчах чемпионата России набрала только одно очко и забила лишь один мяч. За шесть туров до финиша клуб из столицы Башкортостана занимает предпоследнее место.

    При этом в начале марта «Уфа» достаточно уверенно обыграла «Уфу» в 1/8 финала Кубка России — 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    Осенью в рамках группового этапа кубка «Уфа» одержала победы над «Ленинградцем» и «Чертаново».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что «Ахмат» выйдет в полуфинал Кубка России. На хозяев можно поставить за 1.52, ничью предлагают за 4.10, а победу «Уфы» — за 8.10.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Ранее в этом сезоне «Ахмат» уже обыгрывал «Уфу» на своем поле в рамках РПЛ. А теперь команда Талалаева, скорее всего, справится с уфимцами и кубковом матче. Надо признать, что гости находятся в разобранном состоянии.

    Ставка — победа «Ахмата» + тотал матча больше 1,5 за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,0 за 1.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Симон — Травалья
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кориа — Миллман
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Музетти — Новак
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Соуза — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Лопес — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тревизан — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зиданшек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хибино — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Гауфф — Пиронкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Младенович — Роджерс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Севастова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021     Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро
  • «Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
    • 12:49 01/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Уфа» 07.04.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.99.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры