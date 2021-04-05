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    «Львы» снова сыграют прагматично?

    «Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз и ставка (к. 1.73) на футбол, чемпионат Португалии, 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Спортинг»
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    «Спортинг»
    В 25-м туре португальской Примейры «Морейренси» на своем поле примет лиссабонский «Спортинг». Встреча состоится 5 апреля, начало — в 23:00 по мск. «Морейренсе» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Морейренсе»

    «Морейренсе» является типичным середняком португальской Примейры. У команды на счету 30 очков после 24 матчей и восьмое место в турнирной таблице.

    Клуб из города Морейра-де-Конегуш в минувшем туре первенства проиграл на выезде «Пасушу» со счетом 0:3. Этим фиаско он прервал свою серию из трех матчей без поражений.

    В этот удачный период «зелено-белые» обыграли на выезде «Маритиму» (2:0), а также поделили очки на своем поле с «Белененсешем» (2:2) и «Риу Аве» (1:1).

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    16 из 30 баллов «Морейренсе» заработал на своей территории. Коллектив выиграл три встречи, дважды проиграл и семь раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей — 15:16.

    «Спортинг»

    «Спортинг» проводит шикарный чемпионат. В 24 проведенных играх лиссабонцы выиграли в 20 из них и четыре раза играли вничью. От ближайшего преследователя они оторвались на семь баллов и имеют матч в запасе.

    За минувшие десять поединков чемпионата «львы» теряли очки только раз, расписав мировую в конце зимы с «Порту» (0:0) на его арене, после того они выиграли три игры с разницей в один мяч.

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    • В родных пенатах в этот период «зелено-белые» справились с «Санта-Кларой» (2:1) и «Гимарайншем» (1:0), а также переиграли в гостях «Тонделу» со счетом 1:0.

    На выезде в текущем первенстве «Спортинг» десять раз выиграл и дважды сыграл вничью, забил 23 гола, а получил всего лишь пять пробоин.

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    В первом круге «Спортинг» дома победил со счетом 2:1, а в минувшем сезоне «львы» набрали четыре очка в играх со своим предстоящим противником, выиграв 1:0 на своем поле и сыграв 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Морейренсе» — «Спортинг»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спортинга» — 1.50, победа «Морейренсе» — 7.90, ничья — 3.95.

    Зачастую лиссабонцы побеждают с разницей в один мяч, поэтому и в данном поединке рекомендуем поставить на такой исход — «Спортинг» победит в один мяч или ничья.

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