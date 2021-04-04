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    Продолжится ли серия крупных побед «Спартака» матчем с «Ростовом»?

    «Ростов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.90) на тоталы, чемпионат России по футболу, 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Спартак»
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    Доменико Тедеско
    В воскресенье, 4 апреля, в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19:00 по мск. «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Апреля 2021 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
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    «Ростов»

    Ростовчане сразу после зимней паузы вылетели из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1.

    Затем в рамках РПЛ подопечные Валерия Карпина в Петербурге спаслись от поражения в матче с «Зенитом» (2:2), а дома разошлись миром с «Сочи» (0:0).

    Неудачную серию продлило выездное поражение от «Химок» (0:1), и лишь в последнем матче «Ростов» одержал победу над «Ротором» (4:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 23 туров РПЛ «Ростов» с 37 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 30-23, Хасимото забил 5 голов, но не сыграет из-за травмы, как и Мамаев. 4 гола на счету Полоза, по 3 у Байрамяна и Соу.

    «Спартак»

    «Спартак» возобновил сезон вылетом из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала «Динамо» (0:2), а затем в рамках РПЛ дома проиграл «Рубину» (0:2).

    Затем красно-белые разгромили со счетом 6:1 на своем поле «Краснодар» (дубли оформили Соболев и Ларссон) и в гостях победили «Динамо» (2:1).

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    • В последнем перед международной паузой матче «Спартак» дома разгромил «Урал» (5:1) — и вновь дубли оформили Соболев и Ларссон.

    После 23 туров чемпионата России «Спартак» с 44 очком на 2-м месте, отставая от «Зенита» на 4 балла. Разница мячей 46-26, Йордан Ларссон забил 12 голов, 9 у Понсе, еще 10 забил Соболев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Участие Алекса Крала, Виктора Мозеса и Романа Зобнина в игре с «Ростовом» под вопросом

    Прогноз и ставки

    На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Спартака» — 2.11.

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    В первом круге «Ростов» победил со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Спартак» в рамках РПЛ сыграл в гостях 2:2 и проиграл дома 1:4, а в 1/8 финала Кубка России победил дома 2:1.

    Весенний отрезок «Ростову» не очень удался и дома дончане постараются сыграть надежно. Прогнозируем, что «Спартк» не проиграет.

    Вряд ли стоит ждать голевого изобилия. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.72 и «Обе забьют — нет» за 1.86.

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