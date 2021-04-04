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    Поднимется ли «Монпелье» на шестое место?

    «Анже» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 2.205) на матч чемпионата Франции по футболу 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Монпелье»
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    «Монпелье» идет на восьмом месте
    «Анже» будет принимать «Монпелье» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Раймон Копа» 4 апреля. Начало — в 14:00 мск. «Анже» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анже»

    У «Анже» после 30 проведенных туров в копилке числится 40 набранных очка, с которыми он идет на 10 месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая восемь баллов пятой еврокубковой строке.

    В минувшем игровом дне «черно-белые» сыграли вничью в гостях с «Брестом» со счетом 0:0. За семь прошлых матчей они выиграли лишь дважды.

    В этот период коллектив трижды сыграл вничью. При этом в двух поединках коллектив потерпел поражения.

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    В двух предыдущих матчах команда не смогла выиграть. Помимо уже упомянутого матча с «Брестом» это также было поражение от «Сент-Этьена» (0:1) дома.

    «Монпелье»

    «Монпелье» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 44 очка.

    «Паладины» одержали 12 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели десять поражений в национальном первенстве.

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    • В четырех последних матчах подопечные Мишеля Дер Закаряна разошлись миром с «Реймсом» (0:0), «Лорьяном» (1:1) и «Нимом» (1:1), а также обыграли «Дижон» (4:2), «Лион» (2:1), «Ренн» (2:1) и «Бордо» (3:1).

    В целом, уже в 10 поединках клуб не знает поражений во всех турнирах. Также в этой серии была победа над «Олимпик Алес».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,724.

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    Успех гостей оценивается в 2,805, тогда как ничья — в 3,42.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,205.

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