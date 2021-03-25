Румыния
Румыния традиционно ставит максимальные задачи. Как минимум, постараться квалифицироваться в финальную часть мирового первенства.
Новое поколение игроков сборной — не исключение. Правда, в Лиге наций румыны провалились, заняв лишь 3 место в своем квартете.
Румыния в 6 матчах Лиги наций набрала лишь 8 очков, опередив лишь североирландцев. А вот Австрия с Норвегией оказались команде не по зубам.
Интересно, что последнее свидание с македонцами для Румынии оказалось неудачным. 11 лет назад румыны минимально уступили в товарищеском поединке.
Северная Македония
Северная Македония в Лиге Наций выступила не лучшим образом. На финише команда уступила 1 место армянам, уступив тем с минимальным счетом.
Месяц назад македонцы сыграли контрольный поединок с «Работничками». Сборная оказалась сильнее клуба — 2:0.
Северная Македония давно имеет репутацию крепкого европейского середняка. Вот и нынешний отборочный цикл команда начинает с мечтой о 2 месте.
Вот только стартовать македонцам придется довольно непростым поединком с амбициозными румынами. Так что задачей гостей будет как можно дольше сдерживать атаки соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Румынию за 1.80, на ничью за 3.30, а на Северную Македонию — за 5.20
Румыния отчетливо настраивается на борьбу за вторую строчку в группе.
Северная Македония никому за просто так не сдается, вот и в этом матче будет держать оборону максимально долго.
Румыния наверняка будет самозабвенно атаковать, и уж точно дожмет оппонента после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.63