ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй»НХЛ. «Тампа» обыграла «Даллас», «Флорида» уступила «Чикаго» Анна ЩербаковаСтокгольм принимает фигуристов. На ЧМ-2021 будут разыграны олимпийские путевки «Рейнджерс» продлили безвыигрышную серию «Баффало» до 14-ти матчейНХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Баффало», Панарин набрал три очка, «Вегас» разгромил «Сент-Луис»
  • 07:17
    • Экс-игрок «Локомотива» подписал контракт с клубом из Перу
  • 22:00
    • «Локомотив» разгромил ЦСКА, сравняв счет в серии
  • 19:53
    • «Ак Барс» «всухую» выиграл серию с «Салаватом» и вышел в финал Восточной конференции
  • 19:45
    • Олич: Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть
  • 18:39
    • «Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли
  • 14:40
    • Олич — новый главный тренер ЦСКА
    Все новости спорта

    Румыния намучается с македонцами?

    Румыния — Северная Македония. Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 25 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Румынии Прогнозы на Сборная Македонии
    Прогноз и ставки на Румыния — Северная Македония
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки сборной Румынии
    Румыния сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Румыния — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Румыния

    Румыния традиционно ставит максимальные задачи. Как минимум, постараться квалифицироваться в финальную часть мирового первенства.

    Новое поколение игроков сборной — не исключение. Правда, в Лиге наций румыны провалились, заняв лишь 3 место в своем квартете.

    Румыния в 6 матчах Лиги наций набрала лишь 8 очков, опередив лишь североирландцев. А вот Австрия с Норвегией оказались команде не по зубам.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Интересно, что последнее свидание с македонцами для Румынии оказалось неудачным. 11 лет назад румыны минимально уступили в товарищеском поединке.

    Северная Македония

    Северная Македония в Лиге Наций выступила не лучшим образом. На финише команда уступила 1 место армянам, уступив тем с минимальным счетом.

    Месяц назад македонцы сыграли контрольный поединок с «Работничками». Сборная оказалась сильнее клуба — 2:0.

  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
  • Переберется ли лидер ЦСКА в Италию, кем «Реал» хочет усилить атаку, укрепит ли «Ливерпуль» полузащиту и другие трансферные новости последних дней
  • 22/03/2021

    • Северная Македония давно имеет репутацию крепкого европейского середняка. Вот и нынешний отборочный цикл команда начинает с мечтой о 2 месте.

    Вот только стартовать македонцам придется довольно непростым поединком с амбициозными румынами. Так что задачей гостей будет как можно дольше сдерживать атаки соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Румынию за 1.80, на ничью за 3.30, а на Северную Македонию — за 5.20

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Румыния отчетливо настраивается на борьбу за вторую строчку в группе.

    Северная Македония никому за просто так не сдается, вот и в этом матче будет держать оборону максимально долго.

    Румыния наверняка будет самозабвенно атаковать, и уж точно дожмет оппонента после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.63

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Акрон — Нижний Новрогод
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Текстильщик — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Волгарь — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ммо — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Турция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Словения U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эстония — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     Джордан Ларссон
  • Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
    • 00:09 19/03/2021     «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
    • 21:07 19/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Румыния — Северная Македония 25.03.2021 в 22:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры