Румыния сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Румыния — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния

Румыния традиционно ставит максимальные задачи. Как минимум, постараться квалифицироваться в финальную часть мирового первенства.

Новое поколение игроков сборной — не исключение. Правда, в Лиге наций румыны провалились, заняв лишь 3 место в своем квартете.

Румыния в 6 матчах Лиги наций набрала лишь 8 очков, опередив лишь североирландцев. А вот Австрия с Норвегией оказались команде не по зубам.

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Интересно, что последнее свидание с македонцами для Румынии оказалось неудачным. 11 лет назад румыны минимально уступили в товарищеском поединке.

Северная Македония

Северная Македония в Лиге Наций выступила не лучшим образом. На финише команда уступила 1 место армянам, уступив тем с минимальным счетом.

Месяц назад македонцы сыграли контрольный поединок с «Работничками». Сборная оказалась сильнее клуба — 2:0.

Северная Македония давно имеет репутацию крепкого европейского середняка. Вот и нынешний отборочный цикл команда начинает с мечтой о 2 месте.

Вот только стартовать македонцам придется довольно непростым поединком с амбициозными румынами. Так что задачей гостей будет как можно дольше сдерживать атаки соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Румынию за 1.80, на ничью за 3.30, а на Северную Македонию — за 5.20

Румыния отчетливо настраивается на борьбу за вторую строчку в группе.

Северная Македония никому за просто так не сдается, вот и в этом матче будет держать оборону максимально долго.

Румыния наверняка будет самозабвенно атаковать, и уж точно дожмет оппонента после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.63