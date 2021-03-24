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    В каком из таймов Испания будет активнее?

    Словения U21 — Испания U21. Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, молодежный Евро-2021, 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словения U21 — Испания U21
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    Браим Диас
    24 марта, стадионе «Людски врт» в Мариборе, команда Словении U21 примет команду Испании U21 в рамках молодежного чемпионата Европы 2021 года. Поединок начнется в 20:00 мск. Словения U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Словения U21

    Для молодежки Словении это первое участие в основном турнире чемпионата Европы. Однако перед этим поединком у команды неважная форма, да и давно не было официальных игр.

    Свой последний официальный матч Словения сыграла 16 октября 2018 года против Франции (1:1). После этого у гостей было 11 матчей товарищеского характера — 2 победы, 7 ничьих и 2 поражения.

    На последних сборах в ноябре прошлого года словенцы сыграли вничью с Германией (1:1) и Россией (2:2).

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    На своем поле Словения не проигрывала в девяти поединках подряд с учетом всех турниров.

    Испания U21

    Молодежная сборная Испании налегке прошла квалификацию. В своей группе она заняла первое место без единого поражения, одержав 9 побед и раз сыграв вничью. При этом «Красная фурия» допустила всего одну результативную ошибку.

    К предстоящей встрече Испания подходит с хорошей победной серией, в рамках которой она ни разу не пропустила. Команда победила Фарерские острова 2:0, Северную Македонию, Казахстан 3:0, снова Фареры 2:0 и Израиль 3:0.

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    • Напомним, что сборная Испании U21 является текущим обладателем трофея после победы над германией 2:1 в финале 2019 года.

    Не были вызваны на матч игроки «Барселоны» Иньяки Пенья и Педри. Также не сыграют Карлос Аленья, Брайан Хиль и Карлос Родригес.

    Прогноз и ставка

    На испанцев букмекеры дают 1.41, а на победу словенцев они предлагают 7.30. Ничья в этой игре оценивается коэффициентом 4.90.

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    Испания выиграла прошлый турнир и идеально провела квалификацию на этот. Она набрала приличную серию без поражений, а в последних встречах и вовсе играла только на победу, оставляя свои ворота неприкосновенными.

    В пяти последних матчах испанцы не могли победить в первом тайме, но решали исход встречи во втором. Поставить на победу Испании во втором тайме можно с коэффициентом 1.71.

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