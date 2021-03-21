21 марта в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» примет «Торино» в 28-м туре итальянской Серии А. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Сампдория» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

У «Сампдории» на счету находится 32 очка, с которыми идет на 11 месте в турнирной таблице Серии А. Выше она особо не поднимется, а в тоже время и запас перед зоной вылета у него неплохой.

Сейчас у клуба из Генуи 5-матчевая безвыигрышная серия, где он три раза уступал и дважды делил очки с оппонентами. Последний раз он побеждал 14 февраля, одолев тогда дома «Фиорентину» — 2:1.

В минувшем туре итальянского первенства «Дория» проиграла на выезде «Болонье» со счетом 1:3, а туром ранее расписала мировую с «Кальяри» (2:2) на своей территории.

Все прогнозы на Серию А

На «Луиджи Феррарис» «Сампа» в текущем чемпионате заработала 17 пунктов, победив в пяти играх, дважды расписав мировые и потерпев шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 21:21.

«Торино»

«Торино» с 23 очками разместился на 17 позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая всего на балл зону вылета, но имеет одну игру в запасе.

«Быки» за минувшие девять поединков Серии А по два раза побеждали и уступали, а также пять раз делили очки со своими оппонентами, все эти ничьи были подряд в период с середины января по середину февраля.

В прошлом игровом дне туринский коллектив на своей арене переиграл «Сассуоло» со счетом 3:2, а перед этим поочередно проиграл на выезде «Кротоне» (2:4) и в родных стенах «Интеру» (1:2).

На выезде «Торино» в текущем розыгрыше Серии А заработал 13 баллов. «Бордовые» выиграли в трех встречах, четыре раза сыграли вничью и шесть раз терпели фиаско, разница мячей — 21:26.

В первом круге эти команды победителя не выявили, сыграв 2:2, а в прошлом сезоне дважды победила «Дория» — 1:0 и 3:1.

Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Торино»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.60.

На викторию «Торино» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.28.

Поединки с участием этих клубов в последнее время проходят довольно-таки результативно. Поэтому от данной игры также ждем верховой исход. Наша ставка — ТБ 2,5.