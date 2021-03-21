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    В Генуе ожидаем верховой исход

    «Сампдория» — «Торино». Прогноз и ставка (к. 1.99) на футбол, чемпионат Италии, 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Торино»
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    Маноло Габбьядини
    21 марта в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» примет «Торино» в 28-м туре итальянской Серии А. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Сампдория» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Марта 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 17:00 Торино Торино
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Сампдория»

    У «Сампдории» на счету находится 32 очка, с которыми идет на 11 месте в турнирной таблице Серии А. Выше она особо не поднимется, а в тоже время и запас перед зоной вылета у него неплохой.

    Сейчас у клуба из Генуи 5-матчевая безвыигрышная серия, где он три раза уступал и дважды делил очки с оппонентами. Последний раз он побеждал 14 февраля, одолев тогда дома «Фиорентину» — 2:1.

    В минувшем туре итальянского первенства «Дория» проиграла на выезде «Болонье» со счетом 1:3, а туром ранее расписала мировую с «Кальяри» (2:2) на своей территории.

    Все прогнозы на Серию А

    На «Луиджи Феррарис» «Сампа» в текущем чемпионате заработала 17 пунктов, победив в пяти играх, дважды расписав мировые и потерпев шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 21:21.

    «Торино»

    «Торино» с 23 очками разместился на 17 позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая всего на балл зону вылета, но имеет одну игру в запасе.

    «Быки» за минувшие девять поединков Серии А по два раза побеждали и уступали, а также пять раз делили очки со своими оппонентами, все эти ничьи были подряд в период с середины января по середину февраля.

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    • В прошлом игровом дне туринский коллектив на своей арене переиграл «Сассуоло» со счетом 3:2, а перед этим поочередно проиграл на выезде «Кротоне» (2:4) и в родных стенах «Интеру» (1:2).

    На выезде «Торино» в текущем розыгрыше Серии А заработал 13 баллов. «Бордовые» выиграли в трех встречах, четыре раза сыграли вничью и шесть раз терпели фиаско, разница мячей — 21:26.

    В первом круге эти команды победителя не выявили, сыграв 2:2, а в прошлом сезоне дважды победила «Дория» — 1:0 и 3:1.

    Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Торино»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Торино» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.28.

    Поединки с участием этих клубов в последнее время проходят довольно-таки результативно. Поэтому от данной игры также ждем верховой исход. Наша ставка — ТБ 2,5.

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