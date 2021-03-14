В 29-м туре Лиги 1 ПСЖ будет принимать «Нант». Матч пройдет 14 марта на «Парк де Пренс». Начало — в 23:00 ск. ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ на неделе провел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» — парижский клуб сыграл вничью 1:1 и прошел дальше. А 6 марта парижане играли в Кубке Франции, пройдя «Брест» (3:0 в гостях).

В национальном чемпионате ПСЖ 21 февраля проиграл в важном матче «Монако» (0:2), это поражение стало уже шестым в текущем чемпионате. А после этого команда Томаса Тухеля одержала две победы — 4:0 над «Дижоном» и 1:0 против «Бордо».

В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ занимает второе место. У парижан в активе 60 очков в 28 играх, они на 2 очка отстают от «Лилля».

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ПСЖ — лучшая команда Лиги 1 по забитым мячам (62) и делит первое-второе места с «Лиллем» по пропущенным (17).

«Нант»

«Нант» является одним из аутсайдеров Лиги 1. У «канареек» в 28 турах набрано 24 очка, они идут в зоне вылета на 19-м месте. Забито у «Нанта» 28 голов, а пропущено 44.

На данный момент безвыигрышная серия «Нанта» в чемпионате насчитывает три матча. После победы над «Анжером» со счетом 3:1 «Нант» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), «Нимом» (1:1) и проиграл«Реймсу» (1:2).

Победа над «Анжером» стала для «Нанта» первой с 22 ноября. До этого команда не могла выиграть в 16 матчах во всех турнирах.

«Нант» чаще всех в чемпионате Франции играет вничью — сразу 12 ничейных результатов.

ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставка

На победу ПСЖ букмекеры дают коэффициент 1,21, на ничью — 7,70, а на победу «Нанта» — 15,00.

В матче первого круга ПСЖ разгромил «Нант» в гостях со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на матч — время лидерства ПСЖ больше 53,5 минут с коэффициентом 1,85.