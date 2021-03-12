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    «Орлы» начнут активно?

    «Истанбул» — «Бешикташ». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Суперлига, 12 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Истанбул» — «Бешикташ»
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    «Истанбул Башакшехир» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 30-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 12 марта, начало — в 19:00 мск. «Истанбул» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.88
  • Ставка!
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    «Истанбул Башакшехир»

    «Истанбул Башакшехир» проводит провальный сезон. Действующий чемпион борется за выживание, что само по себе — уже сенсация.

    Команда атакует откровенно слабо, в 28 встречах забив лишь 30 раз. При этом оборона стамбульского клуба действует не столь успешно — 45 пропущенных мячей.

    В минувшем туре стамбульцы добыли важнейшую победу. На выезде был минимально обыгран «Генчлербирлиги».

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    Сейчас «Инстанбул Башакшехир» занимает очень скромное 16 место в турнирной таблице. Тем паче, отрыв от зоны вылета составляет всего-навсего 3 очка.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» в минувшем туре чемпионата добыл очередную победу. Дома «орлы» заклевали «Газиантеп» со счетом 2:1.

    Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 60 очками в активе. При этом атака «Бешикташа» выглядит весьма уверенно: в 27 матчах забито 59 мячей.

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    • А вот обороняется «Бешикташ» не столь монолитно. В 27 матчах команда пропустила 27 мячей, что, в принципе, еще не самый лучший результат для кандидата в чемпионы.

    Сейчас отрыв от 2 места составляет 2 очка. При этом «Бешикташ» еще имеет матч в запасе, да и вообще, по игре «орлы» вполне способны остаться на самом верху.

    «Истанбул» — «Бешикташ». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.97, на ничью за 3.45, а на «Истанбул Башакшехир» — за 3.90

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    Хозяева борются за выживание, однако в последних пяти встречах с «орлами» добыли две победы при двух поражениях.

    Гости имеют все шансы оторваться от группы преследователей, так что явно будут активны в атаке с самого начала матча.

    «Орлы», как и положено лидеру, начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70

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