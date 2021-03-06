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    «Клинки» со «святыми» не порадуют голами?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, чемпионат Англии, 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»
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    Дэвид Макголдрик
    В Шеффилде на стадионе «Бремелл Лейн» «Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» в 27-м туре английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 18:00 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Марта 2021 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Шеффилд Юнайтед»

    С 14 набранными очками «Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ, отставая от спасительной 17 строки на 12 пунктов, которые будет практически невозможно отыграть.

    Накануне «клинки» смогли нанести поражение на своей арене «Астон Вилле» со счетом 1:0, что стало их второй викторией за последние шесть встреч первенства. 2 февраля они еще обыграли в родных стенах «Вест Бромвич» — 1:0.

    Между этими играми «красно-белые» проиграли четыре игры в рамках первенства страны, забив за этот период всего лишь один гол, однако продвинулись по кубковой сетке, переиграв дома второлиговый «Бристоль Сити» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    На своем поле «Шеффилд» заработал 10 баллов из 14, трижды победив при одной мировой и десяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:20.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» с 30 набранными баллами разместился на 14 позиции в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на семь пунктов от зоны вылета.

    «Святые» в рамках первенства не могут победить в последних девяти проведенных встречах, проиграв за этот период в восьми из них при одном ничейном результате, забив всего пять мячей.

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  • 03/03/2021

    • Эта мировая состоялась пару туров тому назад дома с «Челси» (1:1), после чего они поочередно уступили на выезде «Лидсу» (0:3) и «Эвертону» (0:1) в минувшем игровом дне.

    На выезде «Саутгемтон» разжился 13 баллами из 30 общих, добыв три виктории при четырех мировых результатах и шести фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 14:28.

    В первом круге «святые» дома выиграли (3:0), в прошлом сезоне они победили дважды — 3:1 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Саутгемтона» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.52.

    Так как оба коллектива имеют явные проблемы в завершающей стадии, то от этого матча ожидаем низового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.

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