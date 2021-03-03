«Монпелье» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 марта, начало — в 23:00 мск. «Монпелье» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» занимает восьмое место в таблице Лиги 1 после 27-ми сыгранных матчей. От пятой строчки, которое дает право принять участие в Лиге Европы, отставание составляет два очка.

У «Монпелье» был очень неудачный отрезок в декабря и январе, в течение которого команда потерпела семь поражений и одержала лишь одну победу.

Но сейчас «Монпелье» снова в порядке. В феврале хозяева провели пять матчей, в которых набрали 11 очков.

Все прогнозы на Лигу 1

В середине прошлого месяца «Монпелье» одержал гостевую победу над «Лионом».

В текущем чемпионате «Монпелье» проиграл на своем поле семь матчей.

«Лорьян»

Тем временем «Лорьян» ждет непростая борьба за место в элите. На данный момент гости находятся на 17-й строчке.

Но надо сказать, что «Лорьян» очень бодро провел конец января и февраль. Были, конечно, и неудачи, но в целом отрезок получился очень даже неплохой.

Среди всех успехов «Лорьяна», прежде всего, надо выделить победу над «Пари Сен-Жермен». Кроме того, в середине февраля команда Кристофа Пелисье сыграла вничью с «Монако», при этом соперник ушел от поражения лишь за несколько минут до финального свистка.

«Лорьян» не выигрывал в гостях с середины октября.

Прогноз и ставка

На «Монпелье» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Лорьяна» — за 3.65.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Монпелье» со счетом 1:0.

Однако это не значит, что «Лорьян» обречен в данной ситуации. «Монпелье» по какой-то причине не очень удачно играет на своем поле, поэтому совсем не факт, что гости вернутся домой с пустыми руками.

Ставка - победа «Лорьяна» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.43.