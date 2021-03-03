ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорТактический провал Зидана. Без Бензема нет блеска в атаке Рафаэль ВаранТрансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта «Оттава» — «Калгари»НХЛ. «Оттава» разгромила «Калгари», «Ванкувер» прервал серию поражений
  • 19:45
    • Лапорта: Уверен, Месси не останется в «Барсе», если выборы выиграю не я
  • 19:37
    • «Металлург» обыграл «Барыс» в стартовом матче плей-офф
  • 19:02
    • Квят стал резервным пилотом команды «Альпин»
  • 18:43
    • Надыршина стала чемпионкой мира в параллельном слаломе
  • 18:26
    • Биатлонист Первушин завоевал бронзу юниорского ЧМ в спринте
  • 18:18
    • Вяльбе хочет забирать телефоны у лыжников
  • 17:27
    • Бартомеу временно выпустили из-под стражи
    Все новости спорта

    Сможет ли «Лорьян» взять реванш у «Монпелье»?

    «Монпелье» — «Лорьян». Прогноз (к. 2.43) и ставки на чемпионат Франции 3 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монпелье Прогнозы на Лорьян Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лорьян»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лорьян» не выигрывал в гостях с середины октября
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 марта, начало — в 23:00 мск. «Монпелье» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2021 года
    Монпелье
  • Франция. Кубок
    •  Монпелье 23:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
    •

    «Монпелье»

    «Монпелье» занимает восьмое место в таблице Лиги 1 после 27-ми сыгранных матчей. От пятой строчки, которое дает право принять участие в Лиге Европы, отставание составляет два очка.

    У «Монпелье» был очень неудачный отрезок в декабря и январе, в течение которого команда потерпела семь поражений и одержала лишь одну победу.

    Но сейчас «Монпелье» снова в порядке. В феврале хозяева провели пять матчей, в которых набрали 11 очков.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В середине прошлого месяца «Монпелье» одержал гостевую победу над «Лионом».

    В текущем чемпионате «Монпелье» проиграл на своем поле семь матчей.

    «Лорьян»

    Тем временем «Лорьян» ждет непростая борьба за место в элите. На данный момент гости находятся на 17-й строчке.

    Но надо сказать, что «Лорьян» очень бодро провел конец января и февраль. Были, конечно, и неудачи, но в целом отрезок получился очень даже неплохой.

    Среди всех успехов «Лорьяна», прежде всего, надо выделить победу над «Пари Сен-Жермен». Кроме того, в середине февраля команда Кристофа Пелисье сыграла вничью с «Монако», при этом соперник ушел от поражения лишь за несколько минут до финального свистка.

    «Лорьян» не выигрывал в гостях с середины октября.

    Прогноз и ставка

    На «Монпелье» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Лорьяна» — за 3.65.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Матч первого круга между этими командами завершился победой «Монпелье» со счетом 1:0.

    Однако это не значит, что «Лорьян» обречен в данной ситуации. «Монпелье» по какой-то причине не очень удачно играет на своем поле, поэтому совсем не факт, что гости вернутся домой с пустыми руками.

    Ставка - победа «Лорьяна» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ян — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Герасимов — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Хасе — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шамбли — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Амьен — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Валансьен — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ювентус — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021     Оливье Жиру
  • Гол Жиру сломал все планы Симеоне. «Атлетико» оказался на грани вылета из ЛЧ
    • 15:52 24/02/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Монпелье» — «Лорьян» 03.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.43.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры