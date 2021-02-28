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    Хихонцы продолжат удачно играть дома?

    «Спортинг» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Испании, 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Эспаньол»
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    Футболист «Спортинга»
    В воскресенье, 28 февраля, хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет с «Эспаньолом» в рамках 27-го тура Сегунды. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Спортинг» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 28 Февраля 2021 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 18:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.70
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» по итогам 26 проведенных туров находится на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 46 очков, уступая шесть баллов второй позиции.

    Клуб из Хихона вышел победителем из своих последних трех встреч первенства, где поочередно обыграл 4:0 на выезде «Логроньес», 1:0 дома «Малагу» и 1:0 «Альбасете» в гостях.

    Перед этим «красно-белые» не могли выиграть на протяжении трех игр во всех турнирах, проиграв дважды (раз в чемпионате и раз в Кубке страны) и один поединок сведя вничью.

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    На своем поле «Спортинг» в текущем первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв восьми сыгранных матчах при пяти мировых исходах, разница мячей в них составляет 16:6.

    «Эспаньол»

    С 52 зачетными пунктами «Эспаньол» разместился на второй строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая от лидера на два очка.

    В минувшем туре «попугаи» на своей арене обыграли «Сабадель» со счетом 1:0, а игровым днем ранее на выезде одолели лидера лиги «Мальорку» (2:1), тем самым прервав на тот момент свою 4-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

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    • Сперва в этом отрезке каталонцы проиграли в Кубке страны «Осасуне» (0:2), а затем они в рамах Сегунды уступили в гостях «Жироне» (0:1) и дома «Райо Вальекано» (2:3). После чего расписали мировую на выезде с «Луго» (1:1).

    Вне родных стен клуб из Барселоны заработал 21 очко из 52 общих. «Бело-синие» выиграли шесть раз, трижды сыграли вничью и четырежды были повержены, разница забитых и пропущенных — 16:9.

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    В первом круге этого чемпионата «Эспаньол» дома взял верх над «Спортингом» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.30, победа «Спортинга» — 3.66, ничья — 2.69.

    Прогнозируем, что хихонцы, не проигрывающие еще на своей арене, и на этот раз не уступят. Наша ставка на эту игру — 1Х.

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