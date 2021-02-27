Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле с «Арминией» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия»

«Боруссия», похоже, начинает приходить в себя. На прошлой неделе дортмундский клуб наконец-то показал футбол, который полностью соответствует его уровню и амбициям.

Во-первых, «Боруссия» одержала важнейшую гостевую победу над «Севильей» в Лиге чемпионов. Испанцы оказались не готовы, прежде всего, к игре против Эрлинга Холанда.

Досталось от норвежца и «Шальке». В минувшие выходные «Боруссия» разгромила аутсайдера Бундеслиги со счетом 4:0, а Холанд оформил очередной дубль. Так хорошо Дортмунд давно не играл.

Календарь и таблица Бундеслиги

В таблице Бундеслиги «Боруссия» пока что лишь шестая, но с такой игрой, как в недавних матчах, у нее обязательно будет шанс вернуться в топ-4.

«Арминия»

«Арминия» не так давно совершила подвиг, сделав то, о чем многие только мечтают. Команда из Билефельда сенсационно сыграла вничью с «Баварией» — 3:3. Невероятный результат, при этом чемпиону пришлось еще и отыгрываться — сначала было 0:2, а потом 1:3.

Но с тех пор можно было уже неоднократно убедиться, что это был незапланированный подарок от «Баварии», которая попросту не успела прийти в себя после клубного чемпионата мира. Мюнхенскую команду утомили, скорее не матчи, а сама суета с перелетом в Катар и возвращением домой.

«Арминия» уже в следующем матче проиграла на своем поле «Вольфсбургу» — 0:3. А перед «Баварией» были поражения от «Айнтрахта» и «Кельна».

Все прогнозы на Бундеслигу

«Арминия» в четырех предыдущих матчах пропустила 14 мячей.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» букмекеры предлагают поставить за 1.22, на ничью за 7.40, а на победу «Арминии» — за 14.25.

«Боруссия» умеет удивлять и разочаровывать, но сейчас, по всей видимости, на сенсацию можно не рассчитывать. Такого везения, как в Мюнхене, «Арминии» придется ждать еще лет десять.

Ставка - тотал «Боруссии» больше 2,5 за 1.81.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Боруссии» больше 1,5 во втором тайме за 2.06. Дортмунд почему-то очень часто просыпается только после перерыва.