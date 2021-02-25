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    «Манчестер Юнайтед» устроит «Реал Сосьедаду» еще один погром?

    «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 3.38) на футбол, Лига Европы, 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»
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    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» в первом матче со счетом 4:0
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на «Олд Траффорд» с «Реал Сосьедадом» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Игра пройдет 25 февраля, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» разорвал «Реал Сосьедад» в клочья в первой игре, которая состоялась на нейтральном поле в Турине. Баски не смогли принять английского гранда на своем стадионе из-за ковидных ограничений в Испании.

    В итоге «МЮ» уничтожил «Сосьедад» со счетом 4:0. И в этой паре уже все абсолютно ясно, ответная игра автоматически превращается в формальность.

    После туринской встречи с басками «Манчестер Юнайтед» провел еще один хороший матч. В минувшие выходные команда Оле-Гуннара Сульшера выиграла на своем поле у «Ньюкасла» (3:1). Эта победа позволила «красным дьяволам» остаться на втором месте в таблице АПЛ.

    И тут важно также добавить, что «МЮ» в последних 20-ти матчах потерпел лишь два поражения. Как ни крути, а текущий сезон команда Сульшера проводит очень прилично.

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    В шести февральских матчах «Манчестер Юнайтед» забил 21 гол, девять из них — в ворота «Саутгемптона».

    «Реал Сосьедад»

    Тем временем «Реал Сосьедад» очень хорошо отреагировал на погром от «МЮ». В минувшее воскресенье команда Иманола Альгуасиля разгромила на своем поле «Алавес» — 4:0.

    К слову, в этом нет ничего удивительного. До игры с «МЮ» баски очень прилично провели февральские матчи, одердав победы над «Кадисом» и «Хетафе».

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    • Ну и в целом, начиная с конца января, у «Сосьедада» получился довольно неплохой месяц, но вот почему-то в игре с «Манчестер Юнайтед» команда из Сан-Себастьяна почему-то дрогнула.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры снова отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед», на победу хозяев поля можно поставить за 2.02. Ничью предлагают за 3.82, а победу «Реал Сосьедада» — за 4.05.

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    Коэффициенты, по всей видимости, намекают, что «МЮ» не очень сильно нужна победа в предстоящей игре, что, возможно, у хозяев будет смешанный состав. Возможно, но это не точно.

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + обе команды забьют за 3.38. «Реал Сосьедад», скорее всего, забьет гол престижа, но не более того.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал матча больше 2,5 за 1.77.

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    Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 25.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.38.
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