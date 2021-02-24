24 февраля состоится первая встреча между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити» в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Команды сыграют на нейтральном стадионе «Пушкаш-Арена» (Будапешт). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. «Боруссия» М — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Жеребцы» сделали огромный шаг вперед. Выход в плей-офф для них большое достижение. Команда достойно боролась на групповой стадии с «Интером» (2:2, 2:3) и «Реалом» (2:2, 0:2), так что заслужила сыграть в финальной стадии турнира.

«Боруссия» слегка сбавила обороты в Бундеслиге. После победы над «Боруссией» из Дортмунда (4:2), подопечные Марко Розе проиграли «Майнцу» (1:2) и «Кельну» (1:2), а также сыграла вничью с «Унионом» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0).

В феврале хозяева одержали только одну победу. Они выбили из Кубка Германии «Штутгарт» (2:1).

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Против «Ман Сити» могут не сыграть Денис Закария и Маркус Тюрам. Оба имеют проблемы со здоровьем.

«Манчестер Сити»

«Сити» превратился в настоящую машину, которая сносит всех на своем пути. Команда Гвардиолы имеет уже 18 побед в виде серии и вряд ли собирается на этом останавливаться.

Игровая форма «Ман Сити» не раз проверялась в матчах с непростыми соперниками. В прошлый раз «Горожане» обыграли «Арсенал» 1:0. Ранее они разгромили «Ливерпуль» 4:1 на его же поле. Также был разгром «Тоттенхэма» (3:0), победы над «Челси» (3:1) и «Ман Юнайтед» (2:0).

Группа у «Шейхов» была простая. Там они выиграли 5 из 6 матчей, в одном случае была ничья. При этом за 6 туров подопечные Гвардиолы пропустили всего один мяч.

С 25 ноября команда не пропускает больше гола. В трех последних играх у нее всего один пропущенный мяч, а в числе соперников были «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Эвертон».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у «Боруссии» мало шансов. На ее победу дают 8.90, а победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 1.33. За 5.90 они выставили ничейный исход.

«Боруссия» однозначно будет бороться, но сейчас команду шатает. Она теряла очки в матчах с более слабыми соперниками Бундеслиги. Так как «Сити» ошибок не прощает, давайте поставим на победу гостей с форой -1.5 за 1.87.

«Бело-голубые» не безгрешны в обороне, но все же два гола в 6 матчах о чем-то да говорят. Можно немного рискнуть и поставить на то, что «Ман Сити» победит и не пропустит. Коэффициент — 2.28.