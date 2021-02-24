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    Подтвердит ли «Ман Сити» статус фаворита?

    «Боруссия» М — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбольный матч Лиги чемпионов 24 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола
    24 февраля состоится первая встреча между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити» в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Команды сыграют на нейтральном стадионе «Пушкаш-Арена» (Будапешт). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. «Боруссия» М — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 24 Февраля 2021 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.20
  • X
  • 5.85
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
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    «Боруссия» М

    «Жеребцы» сделали огромный шаг вперед. Выход в плей-офф для них большое достижение. Команда достойно боролась на групповой стадии с «Интером» (2:2, 2:3) и «Реалом» (2:2, 0:2), так что заслужила сыграть в финальной стадии турнира.

    «Боруссия» слегка сбавила обороты в Бундеслиге. После победы над «Боруссией» из Дортмунда (4:2), подопечные Марко Розе проиграли «Майнцу» (1:2) и «Кельну» (1:2), а также сыграла вничью с «Унионом» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0).

    В феврале хозяева одержали только одну победу. Они выбили из Кубка Германии «Штутгарт» (2:1).

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    Против «Ман Сити» могут не сыграть Денис Закария и Маркус Тюрам. Оба имеют проблемы со здоровьем.

    «Манчестер Сити»

    «Сити» превратился в настоящую машину, которая сносит всех на своем пути. Команда Гвардиолы имеет уже 18 побед в виде серии и вряд ли собирается на этом останавливаться.

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    • Игровая форма «Ман Сити» не раз проверялась в матчах с непростыми соперниками. В прошлый раз «Горожане» обыграли «Арсенал» 1:0. Ранее они разгромили «Ливерпуль» 4:1 на его же поле. Также был разгром «Тоттенхэма» (3:0), победы над «Челси» (3:1) и «Ман Юнайтед» (2:0).

    Группа у «Шейхов» была простая. Там они выиграли 5 из 6 матчей, в одном случае была ничья. При этом за 6 туров подопечные Гвардиолы пропустили всего один мяч.

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    С 25 ноября команда не пропускает больше гола. В трех последних играх у нее всего один пропущенный мяч, а в числе соперников были «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Эвертон».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у «Боруссии» мало шансов. На ее победу дают 8.90, а победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 1.33. За 5.90 они выставили ничейный исход.

    «Боруссия» однозначно будет бороться, но сейчас команду шатает. Она теряла очки в матчах с более слабыми соперниками Бундеслиги. Так как «Сити» ошибок не прощает, давайте поставим на победу гостей с форой -1.5 за 1.87.

    «Бело-голубые» не безгрешны в обороне, но все же два гола в 6 матчах о чем-то да говорят. Можно немного рискнуть и поставить на то, что «Ман Сити» победит и не пропустит. Коэффициент — 2.28.

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