«Локомотив» сыграет на своем поле против «Тамбова» в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет 21 февраля в Москве, начало — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» благодаря успешному выступлению в прошлом сезоне РПЛ оказался в числе клубов, которым не пришлось участвовать в групповом этапе текущего розыгрыша Кубка России. «Железнодорожники» начинают выступление в турнире с 1/8 финала.

И в этом плане «Локомотиву» повезло, поскольку в первой половине сезона команда получила колоссальную нагрузку, играя параллельно в чемпионате России и в Лиге чемпионов.

В итоге «Локомотив» нигде так и не достиг успеха. Команда Марко Николича вылетела из еврокубков, в а турнирной таблице РПЛ пока что занимает лишь восьмое место.

Во время зимних сборов «Локомотив» провел восемь контрольных матчей, в которых потерпел только одно поражение. При этом в четырех встречах «железнодорожники» забивали по четыре мяча, в том числе в игре против «Краснодара».

«Тамбов»

Буквально лишь несколько дней назад стало известно, что «Тамбов» все-таки будет играть во второй половине сезона.

«Тамбов» был близок к тому, чтобы сняться с чемпионата и Кубка России, но в последний момент РФС и РПЛ совместными усилиями спасли клуб. Это было сделано лишь ради того, чтобы сохранить целостность турниров и репутацию российского футбола. Летом «Тамбову» вряд ли кто-то будет помогать.

Все прогнозы на РПЛ

Пока не очень понятно, кто будет играть за «Тамбов» в матче с «Локомотивом». У команды Сергея Первушина не было даже как таковых сборов, поэтому нетрудно догадаться, в каком состоянии она выйдет на игру с «железнодорожниками».

Прогноз и ставка

На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.08, ничью букмекеры предлагают за 13.00, а победу «Тамбова» — за 46.00.

Тут и говорить не о чем. «Локомотив» сыграет с командой, которая только вчера узнала, что ей все-таки придется играть в оставшихся матчах сезона. Да этого же было два месяца томительного ожидания без нормальных тренировок и контрольных матчей.

Если «Локомотив» вдруг не выиграет, клуб придется закрыть и навсегда забыть о нем.

Ставка - победа «Локомотива» с форой (-2,5) за 1.84.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Локомотива» больше 3,0 за 1.96.