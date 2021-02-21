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    «Локомотив» установит рекорд результативности в игре с «Тамбовом»?

    «Локомотив» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.96) и ставки на Кубок России 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Тамбов»
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    «Локомотив» сыграет против «Тамбова» в Кубке России
    «Локомотив» сыграет на своем поле против «Тамбова» в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет 21 февраля в Москве, начало — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 21 Февраля 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 17:00 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.07
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  • 12.00
  • 2
  • 30.00
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    «Локомотив»

    «Локомотив» благодаря успешному выступлению в прошлом сезоне РПЛ оказался в числе клубов, которым не пришлось участвовать в групповом этапе текущего розыгрыша Кубка России. «Железнодорожники» начинают выступление в турнире с 1/8 финала.

    И в этом плане «Локомотиву» повезло, поскольку в первой половине сезона команда получила колоссальную нагрузку, играя параллельно в чемпионате России и в Лиге чемпионов.

    В итоге «Локомотив» нигде так и не достиг успеха. Команда Марко Николича вылетела из еврокубков, в а турнирной таблице РПЛ пока что занимает лишь восьмое место.

    Во время зимних сборов «Локомотив» провел восемь контрольных матчей, в которых потерпел только одно поражение. При этом в четырех встречах «железнодорожники» забивали по четыре мяча, в том числе в игре против «Краснодара».

    «Тамбов»

    Буквально лишь несколько дней назад стало известно, что «Тамбов» все-таки будет играть во второй половине сезона.

    «Тамбов» был близок к тому, чтобы сняться с чемпионата и Кубка России, но в последний момент РФС и РПЛ совместными усилиями спасли клуб. Это было сделано лишь ради того, чтобы сохранить целостность турниров и репутацию российского футбола. Летом «Тамбову» вряд ли кто-то будет помогать.

    Все прогнозы на РПЛ

    Пока не очень понятно, кто будет играть за «Тамбов» в матче с «Локомотивом». У команды Сергея Первушина не было даже как таковых сборов, поэтому нетрудно догадаться, в каком состоянии она выйдет на игру с «железнодорожниками».

    Прогноз и ставка

    На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.08, ничью букмекеры предлагают за 13.00, а победу «Тамбова» — за 46.00.

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    Тут и говорить не о чем. «Локомотив» сыграет с командой, которая только вчера узнала, что ей все-таки придется играть в оставшихся матчах сезона. Да этого же было два месяца томительного ожидания без нормальных тренировок и контрольных матчей.

    Если «Локомотив» вдруг не выиграет, клуб придется закрыть и навсегда забыть о нем.

    Ставка - победа «Локомотива» с форой (-2,5) за 1.84.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Локомотива» больше 3,0 за 1.96.

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