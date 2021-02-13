«Барселона»
«Барселона» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Еще бы, ведь от команды Рональда Кумана ждали покорения привычных высот…
Каталонцы катастрофически плохо начали чемпионат, но сейчас несколько улучшили свои результаты. «Барса» — уже третья, а потенциально — вообще вторая, однако догнать «Атлетико» будет задачей непростой.
В минувшем туре «Барселона» на выезде с боем переиграла «Бетис» (2:3). Причем в той встрече в пользу команды Кумана все перевернулось только с выходом на поля Лионеля Месси.
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С «Алавесом» команда играет традиционно успешно. Из пяти последних поединков каталонцы выиграли четыре при одной ничьей.
«Алавес»
«Алавес» выступает откровенно неудачно. Лишь 16 место в турнирной таблице — явный показатель кризиса. Так что бороться команде за выживание…
В минувшем туре команда дома сумела победить. Правда, успех в поединке с «Вальядолидом» вышел минимальным, но от этого — не менее значимым.
Отрыв от опасной зоны крайне маленький, так что спокойную жизнь «Алавес» себе не обеспечил. Видимо, основная борьба за выживание будет весной.
Еще одна серьезная проблема команды — слабая атака. В 22 поединках «Алавес» смог забить лишь 19 раз, в то время, как в свои ворота пропущено 29 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.34, на ничью за 5.80, а на «Алавес» — за 9.40
Хозяева максимально настроены догнать ушедших в отрыв «матрасников», так что дома не собираются терять очки.
«Алавес» в нынешнем сезоне смотрится блекло, так что выезд на «Камп Ноу» ничего хорошего команде не сулит.
Каталонцы почувствовали, что способны вклиниться в чемпионскую гонку, так что должны сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.76