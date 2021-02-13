«Барселона» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Еще бы, ведь от команды Рональда Кумана ждали покорения привычных высот…

Каталонцы катастрофически плохо начали чемпионат, но сейчас несколько улучшили свои результаты. «Барса» — уже третья, а потенциально — вообще вторая, однако догнать «Атлетико» будет задачей непростой.

В минувшем туре «Барселона» на выезде с боем переиграла «Бетис» (2:3). Причем в той встрече в пользу команды Кумана все перевернулось только с выходом на поля Лионеля Месси.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

С «Алавесом» команда играет традиционно успешно. Из пяти последних поединков каталонцы выиграли четыре при одной ничьей.

«Алавес»

«Алавес» выступает откровенно неудачно. Лишь 16 место в турнирной таблице — явный показатель кризиса. Так что бороться команде за выживание…

В минувшем туре команда дома сумела победить. Правда, успех в поединке с «Вальядолидом» вышел минимальным, но от этого — не менее значимым.

Отрыв от опасной зоны крайне маленький, так что спокойную жизнь «Алавес» себе не обеспечил. Видимо, основная борьба за выживание будет весной.

Еще одна серьезная проблема команды — слабая атака. В 22 поединках «Алавес» смог забить лишь 19 раз, в то время, как в свои ворота пропущено 29 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.34, на ничью за 5.80, а на «Алавес» — за 9.40

Хозяева максимально настроены догнать ушедших в отрыв «матрасников», так что дома не собираются терять очки.

«Алавес» в нынешнем сезоне смотрится блекло, так что выезд на «Камп Ноу» ничего хорошего команде не сулит.

Каталонцы почувствовали, что способны вклиниться в чемпионскую гонку, так что должны сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.76