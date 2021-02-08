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    «Лидс» с «Кристал Пэлас» откроют счет быстро

    «Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставка (к. 1.60) на футбольный матч АПЛ 8 февраля 2021 года

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    «Лидс» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка
    Келвин Филлипс
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 23 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лидс» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Февраля 2021 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 23:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Лидс»

    «Лидс» в нынешнем сезоне обитает в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 11 место.

    Команда неплохо атакует — 36 голов в 21 матче. При этом и пропускает многовато — 38 мячей.

    В минувшем туре «Лидс» дома уступил «Эвертону» (1:2). Причем до того «Лидс» на выезде одолел мощный «Лестер» (1:3).

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    В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Что, несомненно, повышает их шансы на успешный исход встречи.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в минувшем туре сумел добиться победы. На выезде команда одолела нестабильный «Ньюкасл» (1:2), причем виктория получилась волевой.

    Сейчас команда занимает 13 место в турнирной таблице с 29 очками в активе. Правда, атака «Кристал Пэлас» явно не блещет: забито только 27 мячей в 22 встречах.

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    • Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли намного изменит свое турнирное положение. Вылет команде категорически не угрожает, но и существенного подъема ожидать не приходится.

    Отношения с «Лидсом» у «Кристал Пэлас» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла лишь однажды, причем случилось это в нынешнем сезоне (4:1).

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 1.92, на ничью за 4.00, а на «Кристал Пэлас» — за 3.94

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    «Лидс» крайне нестабилен, но явно горит желание реабилитироваться за крупное поражение на старте чемпионата.

    «Кристал Пэлас» в последних матчах демонстрирует неплохой турнирный ход, так что наверняка будет активно атаковать.

    Середняки лиги не лучшим образом обороняются, так что наверняка кто-то из соперников пропустит еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60

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