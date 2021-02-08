«Лидс» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 23 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лидс» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» в нынешнем сезоне обитает в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 11 место.

Команда неплохо атакует — 36 голов в 21 матче. При этом и пропускает многовато — 38 мячей.

В минувшем туре «Лидс» дома уступил «Эвертону» (1:2). Причем до того «Лидс» на выезде одолел мощный «Лестер» (1:3).

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В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Что, несомненно, повышает их шансы на успешный исход встречи.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в минувшем туре сумел добиться победы. На выезде команда одолела нестабильный «Ньюкасл» (1:2), причем виктория получилась волевой.

Сейчас команда занимает 13 место в турнирной таблице с 29 очками в активе. Правда, атака «Кристал Пэлас» явно не блещет: забито только 27 мячей в 22 встречах.

Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли намного изменит свое турнирное положение. Вылет команде категорически не угрожает, но и существенного подъема ожидать не приходится.

Отношения с «Лидсом» у «Кристал Пэлас» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла лишь однажды, причем случилось это в нынешнем сезоне (4:1).

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 1.92, на ничью за 4.00, а на «Кристал Пэлас» — за 3.94

«Лидс» крайне нестабилен, но явно горит желание реабилитироваться за крупное поражение на старте чемпионата.

«Кристал Пэлас» в последних матчах демонстрирует неплохой турнирный ход, так что наверняка будет активно атаковать.

Середняки лиги не лучшим образом обороняются, так что наверняка кто-то из соперников пропустит еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60