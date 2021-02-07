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    «Верона» не уступит в Удине?

    «Удинезе» — «Верона». Прогноз и ставка (к. 1.62) на футбольный матч Серии А 7 февраля 2021 года

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    «Удинезе» — «Верона»: прогноз и ставка
    Никола Калинич
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 17:00 мск. «Удинезе» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Февраля 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Верона Верона
  • Верона
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    Коэффициенты на матч
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    «Удинезе»

    Для «Удинезе» нынешний сезон проходит традиционно. Фриуланцы ни на что не претендуют, но и от зоны вылета немного оторвались.

    В минувшем туре команда на выезде разобралась со «Специей» (0:1). Так что отрыв от опасной зоны теперь составляет 6 очков.

    Удинцы крайне слабо атакуют — 21 мяч в 20 поединках. Вот только пропускает команда чаще — 28 мячей.

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    «Верона» для удинцев в последнее время является чуть ли камнем преткновения. В трех последних матчах фриуланцы один раз уступили при двух ничьих.

    «Верона»

    «Верона» в минувшем туре Серии А проиграла. На сей раз команда на выезде не смогла ничего противопоставить «Роме» (3:1).

    Нынешнее 9 место вряд ли может устраивать команду. С 30 набранными очками бороться за еврокубковые позиции крайне сложно: отрыв от 6 места составляет 7 очков.

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  • 01/02/2021

    • «Верона» вполне прилично обороняется. В среднем команда пропускает чуть больше гола за игру (21 мяч в 20 встречах), да и атакует не лучшим образом — всего 26 результативных ударов.

    Выезд в Удине пропустят Мигел Велозу и Стефан Стураро. Особенно значимой видится потеря португальца.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Удинезе» за 2.44, на ничью за 3.06, а на «Верона» — за 3.46

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    Хозяева крайне нестабильны, но в отдельно взятых матчах способны удивить. Вот только играть придется без Родриго Де Паула.

    «Верона» борется за выход в еврокубки, для чего срочно нужно улучшать атакующие показатели.

    Отсутствие Де Паула существенно ослабит атакующий потенциал удинцев и станет едва ли не решающим фактором для хозяев в этом матче. Наши прогноз и ставка — Победа «Вероны» или ничья с коэффициентом 1.62

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