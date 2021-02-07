«Марсель» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

На данный момент «Марсель» пребывает в кризисе. Коллектив не может победить на протяжении последних шести встреч во всех проведенных турнирах, а недавно в отставку с поста наставника ушел Андре Виллаш-Боаш.

Так эту неудачную серию «южане» начали с выездной мировой против «Дижона» (0:0) в рамках Лиги 1, после чего проиграли четыре матча.

Сперва в Суперкубке Франции было фиаско от ПСЖ — 1:2. А затем провансальцы трижды подряд уступили в чемпионате страны — от «Нима» (1:2), «Ланса» (0:1) и «Монако» (1:3).

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом туре клуб разошелся миром с «Лансом» (2:2) на выезде, но эта неудачная серия отбросила «Марсель» на девятую строку в турнирной таблице Лиги 1 с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков.

ПСЖ

После неожиданного поражения от «Лорьяна» со счетом 2:3, команда Почеттино переместилась на третье место. Это было пятое поражение парижан в сезоне.

В прошлом туре столичный коллектив реабилитировался, разгромив на своем поле «Ним» (3:0). Тем не менее, отставание от лидера «Лилля» составляет три очка, от второго «Лиона» — один балл.

За 21 тур ПСЖ наколотил 53 гола и пропустил всего 14. По обоим параметрам это лучший показатель. Ранее «Красно-синие» разгромили «Монпелье» 4:0 и «Брест» 3:0, а также обошлись одним голом в матче с «Анже» (1:0).

Кроме этого, стоит напомнить о победе ПСЖ в матче Суперкубка Франции. Там команда обыграла как раз грядущего соперника — 2:1.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев поля оценивается в 7,50, ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,50.