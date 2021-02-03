«Ренн» будет принимать «Лорьян» в 23-м туре Лиги 1. Матч пройдет на стадионе «Роазон Парк». Начало — в 21:00 мск. «Ренн» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» в текущем сезоне играет нестабильно. У команды была серия из восьми матчей без побед во всех турнирах, затем серия из четырех побед подряд в Лиге 1. После этого команда в четырех матчах выиграла лишь раз.

«Ренн» сыграл вничью с «Нантом» (0:0), «Лионом» (2:2), обыграл «Брест» (2:1), а в последнем туре уступил «Лиллю» (0:1).

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ренн» располагается на пятой строчке. У команды в активе 36 очков, от зоны Лиги чемпионов ее на данный момент отделяет 6 пунктов, но еще есть матч в запасе.

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Четыре из пяти поражений в чемпионате Франции «Ренн» потерпел на своем поле. Также дома у команды 5 побед и 2 ничьи.

«Лорьян»

«Лорьян» подходит к матчу против «Ренна» после сенсационной победы над ПСЖ со счетом 3:2.

Эта победа стала для «Лорьяна» второй подряд — ранее с тем же счетом был обыгран «Дижон». А вот до этого «Лорьян» не мог выиграть в пяти матчах подряд, набрав лишь 1 очко.

После 21 матча «Лорьян» идет в зоне вылета. У команды в активе 18 очков, она занимает 18-е место.

«Лорьян» неудачно играет на выезде. В текущем чемпионате Франции у команды 1 победа, 2 ничьи и 7 поражений.

Прогноз и ставка

На победу «Ренна» букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 3,92, а на «Лорьян» — 5,90.

В рамках первого круга «Ренн» на выезде разгромил «Лорьян» со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,08.