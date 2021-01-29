29 января в 02:00 по московскому времени «Гремио» на своей арене сыграет с «Фламенго» в перенесенном матче 23-го тура бразильской Серии А. «Гремио» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гремио»

Вот уже четыре матча «Гремио» не может одержать победу, трижды сыграв вничью в этот период при одном поражение, которое состоялась в минувшем туре в гостях от «Интернасьоналя»- 1:2.

Перед этим клуб из города Порту-Алегри трижды расписывал мировые со своими противниками. Так в этот период «мушкетеры» поделили очки дома с «Атлетико Минейро» (1:1), а также на выезде с «Палмейрасом» (1:1) и «Форталезой» (0:0).

В турнирной таблице бразильской Серии А «трехцветные» с 51 набранными очками идут на шестой позиции, но седьмая строка находится на расстоянии всего лишь одного балла.

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У «Гремио» в данный момент третья домашняя статистика в лиге. В 15 проведенных играх команда выиграла в девяти из них при пяти мировых и всего одном поражении, разница мячей составляет 27:14.

«Фламенго»

«Фламенго» с 55 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Бразилии, отставая от лидера на семь очков при игре в запасе.

«Стервятники» в своей последней проведенной игре уступила в гостях «Атлетико Паранаэнсе» (1:2), а перед этим они поочередно обыграли дома 2:0 «Палмейрас» и в гостях 3:0 «Гояс».

До этого у клуба из города Рио-де-Жанейро была серия из двух фиаско подряд, а ранее он на проигрывал на протяжении семи матчей с учетом основного времени во всех проведенных турнирах.

У «Фламенго» сейчас первая гостевая статистика в дивизионе: восемь викторий, три мировых исхода и четыре поражения, разница забитых-пропущенных составляет 24:20.

В первом круге эти команды на поле «Фламенго» сыграла вничью (1:1), а в минувшем чемпионате «стервятники» выиграли обе встречи — 3:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фламенго» предлагают — 2.26.

На викторию «Гремио» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.39.

«Гремио» редко проигрывает на своем поле. Прогнозируем, что и сейчас хозяева не уступят. Наша ставка — 1Х.