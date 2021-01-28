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    Неаполитанцы отомстят за неудачу в чемпионате?

    «Наполи» — «Специя». Прогноз и ставка (к. 2.55) на футбол, Кубок Италии, 28 января 2021 года

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    «Наполи» — «Специя»: прогноз и ставка
    Дженнаро Гаттузо
    28 января в рамках 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» на своем стадионе им. Марадоны сыграет со «Специей». Игра начнется в 23:00 по мск. «Наполи» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 28 Января 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 23:00 Специя Специя
  • Италия. Кубок
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.80
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Наполи»

    Выиграв три матча подряд в начале года, неаполитанцы затем выдали неудачную серию, проиграв две игру кряду.

    Так сперва команда Дженнаро Гаттузо уступила в матче за Суперкубок «Ювентусу» (0:2), а затем уже в чемпионате страны потерпела выездное фиаско от «Вероны» — 1:3.

    На данный момент «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 34 очка после 18 проведенных встреч и отстает от топ-4 всего лишь на два балла.

    Календарь и таблица Серии А

    В 1/8 финала Кубка неаполитанцам, которые являются действующими победителями данного турнира, играли с «Эмполи» из Серии B, который не без труда смогли обыграть дома со счетом 3:2.

    «Специя»

    «Специя» два последних своих матча провела против «Ромы». Сначала она выбила столичный коллектив из Кубка Италии, выиграв в дополнительное время, правда, потом римлянам засчитали технарь.

    А затем «орлята» выдали с «волками» драматический поединок в Серии А, сравняв счет на 90-й минуте, сделав его 3:3, но, к сожалению, пропустили же в следующей же атаке — 3:4.

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    • Это фиаско стало для коллектива Винченцо Итальяно первым за последние пять поединков во всех турнирах. В чемпионате Италии он с 18 очками идет на 15 строке в четырех баллах от зоны вылета.

    До того, как выбить из Кубка «Рому», «Специя» смогла пройти «Болонью» и «Читтаделлу» из Серии Б.

    В текущем итальянском первенстве «Специя» смогла одолеть «Наполи» на его арене — 2:1.

    Онлайн-трансляция

    Онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Специя» можно бесплатно смотреть на сайте БК «Фонбет» после прохождения процедуры регистрации.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Наполи» — 1.35, победа «Специи» — 6.90, ничья — 5.80.

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    Проход: «Наполи» — 1.14; «Специи» — 5.70.

    «Специя» наверняка навяжет неаполитанцам борьбу и, скорее всего, сможет забить, но в полуфинал выйдет все же «Наполи». Наша ставка на эту игру — П1 + обе забьют.

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