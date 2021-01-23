«Арминия» — «Айнтрахт». Прогноз и ставка (к. 2.00) на чемпионат Германии 23 января 2021 года

«Айнтрахт» сыграет в Билефельде с местной «Арминией» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:30 мск. «Арминия» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия», у которой осенью была серия из шести поражений подряд, в последнее время начала периодически набирать очки. В восьми последних турах — четыре победы и три поражения.

В пяти предыдущих матчах команда и вовсе выиграла три раза. И только в одном поединке данной серии она потерпела поражение — от «Гладбаха» (0:1).

При этом «Арминия» обыграла «Шальке» и «Герту» со счетом 1:0, а также разгромила «Штутгарт» (3:0). Еще один поединок завершился нулевой ничьей с «Хоффенхаймом» на выезде.

Все прогнозы на Бундеслигу

В 17 турах билефельдцы набрали 17 очков и в Бундеслиге идут на 15-м месте. Отрыв коллектива от зоны вылета составляет семь баллов, от зоны плей-офф за право остаться в элите — два пункта.

«Айнтрахт»

На прошлой неделе много говорили об «Айнтрахте». Сначала клуб Франкфурта вернул из «Реала» нападающего Луку Йовича (аренда до конца сезона), а потом серб вышел на замену в матче с «Шальке» и забил два мяча.

Столько же у него было за полтора года в Мадриде. И это наверняка очень сильно поможет команде в том числе и в эмоциональном плане.

Хотя у «Орлов» и без этого все было в относительном порядке. Беспроигрышная серия команды в Бундеслиге составляет уже шесть матчей, в которых было забито 14 мячей.

Правда, до прошлого тура, в котором была ничья с «Фрайбургом» (2:2), коллектив одержал четыре поединка кряду. По итогам 17 туров франкфуртцы идут на восьмой позиции с отставанием в один балл от зоны еврокубков.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Айнтрахт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.