ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Будущее Месси остается неопределенным«Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси Валерий КарпинПланы на зиму: «Ростов» «Алавес» — «Севилья»Примера. «Севилья» обыграла «Алавес», «Эйбар» примет «Атлетико»
  • 07:00
    • Четыре российских хоккеиста «Вашингтона» попали в список недоступных по протоколу Covid-19
  • 07:50
    • Овечкин принес извинения за нарушение медицинского протокола НХЛ
  • 01:34
    • «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона
  • 01:22
    • «МЮ» одержал волевую победу над «Фулхэмом» и вернул лидерство в АПЛ
  • 00:58
    • «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче за Суперкубок Италии
  • 00:48
    • Кришитану Роналду — лучший в истории по голам в официальных матчах
  • 00:29
    • «РБ Лейпциг» дома обыграл «Унион Берлин»
    Все новости спорта

    Претенденты на повышение сыграют результативно?

    «Фортуна» Д — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставка (к. 1.88) на матч чемпионата Германии 22 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фортуну Прогнозы на Гройтер Фюрт
    Прогноз и ставки на «Фортуна» Д — «Гройтер Фюрт»
    «Фортуна» Д
    В пятницу, 22 января, в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арена» местная «Фортуна» сразится с «Гройтер Фюрт» в 17-м туре второй Бундеслиги. Начало игры — 20:30 по мск. «Фортуна» Д — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 22 Января 2021 года
    Фортуна Д
  • Дюссельдорф
    •  Фортуна Д 20:30 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Фортуна» Д

    «Фортуна», которая по итогам минувшего сезона покинула первую Бундеслигу, в этом сезоне делает все, чтобы вернутся в элиту. На данный момент коллектив идет третьем во втором по рангу дивизионе.

    У клуба из Дюссельдорфа на счету находится 30 очков после 16 туров и отставание от второй строки (прямое повышение) составляет всего два балла. За всю турнирную дистанцию он выиграл девять игр при трех мировых и четырех фиаско.

    Последний раз в рамках первенства «красно-белые» уступали аж 30 ноября, потерпев тогда крупное выездное поражение от «Бохума» (0:5). После чего они шесть раз победили один матч свели вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Так в минувшем туре «Фортуна» на выезде разгромила середняка «Эрцгебирге Ауэ» со счетом 3:0. Дома она играет очень сильно, выиграв шесть встреч при одной ничьей, разница мячей — 13:5.

    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» имеет в соей копилке на два очка меньше и идет на две строки ниже в турнирной таблице второй Бундеслиги.

    «Трилистники» в текущем чемпионате выиграли восемь встреч, а также по четыре раза играли вничью и проигрывали, забили в этих матчах 30 мячей, а пропустили 20 голов.

  • Исторический позор «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «Хольштайн» — «Бавария»
  • 14/01/2021

    • В своей последней проведенной игре первенства «зелено-белые» поделили очки на своей территории с середняком «Падерборном», сыграв 1:1, а туром ранее уступили в гостях соседу по турнирке «Карлсруэ» — 2:3.

    Перед этим «Гройтер Фюрт» с учетом Кубка страны выиграл три матча подряд. На выезде коллектив в этом розыгрыше второй Бундеслиги выиграл пять встреч, два раза сыграл вничью и одну игру проиграл.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В сезоне 2017/18 второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» в играх с «Фортуной» набрал четыре очка, выиграв дома 3:1 и расписав мировую в гостях 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фортуны» — 2.40, победа «Гройтер Фюрт» — 3.05, ничья — 3.35.

    Эти команды входят в пятерку лиги по результативности. Скорее всего, в очном противостоянии они выдадут верховую встречу. Наш прогноз — ТБ 2,5.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Зиря — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сабаил — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Автомобилист — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сабах — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ибица — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Валенсия — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Корнелья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021
    «Фортуна» Д — «Гройтер Фюрт» 21.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.88.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры