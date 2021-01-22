«Фортуна» Д — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставка (к. 1.88) на матч чемпионата Германии 22 января 2021 года

В пятницу, 22 января, в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арена» местная «Фортуна» сразится с «Гройтер Фюрт» в 17-м туре второй Бундеслиги. Начало игры — 20:30 по мск. «Фортуна» Д — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фортуна» Д

«Фортуна», которая по итогам минувшего сезона покинула первую Бундеслигу, в этом сезоне делает все, чтобы вернутся в элиту. На данный момент коллектив идет третьем во втором по рангу дивизионе.

У клуба из Дюссельдорфа на счету находится 30 очков после 16 туров и отставание от второй строки (прямое повышение) составляет всего два балла. За всю турнирную дистанцию он выиграл девять игр при трех мировых и четырех фиаско.

Последний раз в рамках первенства «красно-белые» уступали аж 30 ноября, потерпев тогда крупное выездное поражение от «Бохума» (0:5). После чего они шесть раз победили один матч свели вничью.

Все прогнозы на футбол

Так в минувшем туре «Фортуна» на выезде разгромила середняка «Эрцгебирге Ауэ» со счетом 3:0. Дома она играет очень сильно, выиграв шесть встреч при одной ничьей, разница мячей — 13:5.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» имеет в соей копилке на два очка меньше и идет на две строки ниже в турнирной таблице второй Бундеслиги.

«Трилистники» в текущем чемпионате выиграли восемь встреч, а также по четыре раза играли вничью и проигрывали, забили в этих матчах 30 мячей, а пропустили 20 голов.

В своей последней проведенной игре первенства «зелено-белые» поделили очки на своей территории с середняком «Падерборном», сыграв 1:1, а туром ранее уступили в гостях соседу по турнирке «Карлсруэ» — 2:3.

Перед этим «Гройтер Фюрт» с учетом Кубка страны выиграл три матча подряд. На выезде коллектив в этом розыгрыше второй Бундеслиги выиграл пять встреч, два раза сыграл вничью и одну игру проиграл.

В сезоне 2017/18 второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» в играх с «Фортуной» набрал четыре очка, выиграв дома 3:1 и расписав мировую в гостях 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фортуны» — 2.40, победа «Гройтер Фюрт» — 3.05, ничья — 3.35.

Эти команды входят в пятерку лиги по результативности. Скорее всего, в очном противостоянии они выдадут верховую встречу. Наш прогноз — ТБ 2,5.