«Кротоне» — «Беневенто». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на матч чемпионата Италии 17 января 2021 года

В воскресенье, 17 января, в рамках 18-го тура итальянской Серии А «Кротоне» на своем поле сразится с «Беневенто». Стартовый свисток будет дан на эту игру в 17:00 по мск. «Кротоне» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кротоне»

«Кротоне» перед стартом данного тура замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав лишь девять очков в 17 проведенных встречах и отстает от безопасной позиции на пять пунктов.

В минувшем игровом дне «акулы» проиграли на выезде «Вероне» со счетом 1:2, тем самым они продлили свою проигрышную серию до трех поединков. В этот период коллектив уступил еще в гостях 2:6 «Интеру» и 1:3 «Роме».

Отметим, что «пифагорейцы» победили всего в двух из 17 матчей чемпионата Италии. Одна из викторий состоялась в конце 2020 года дома над кризисной «Пармой» — 2:1.

Календарь и таблица Серии А

«Кротоне» является типично домашней командой. Семь из девяти пунктов коллектив набрал в родных стенах и девять из 17 голов забил на своей территории.

«Беневенто»

У «Беневенто» после 17 туров на счету числится 21 набранное очко, с которыми он занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, но значительно отстав от еврокубковой зоны.

В прошлые выходные «ведьмы» потерпели крупное домашнее поражение от «Аталанты» со счетом 1:4, что стало их вторым фиаско за последние пять встреч. Еще они уступили в родных стенах «Милану» — 0:2.

А вот три другие другие встречи в этом отрезке «красно-желтые» выиграли. На своей арене они переиграли «Дженоа» (2:0), а в гостях положили на лопатки «Удинезе» (2:0) и «Кальяри» (2:1).

В текущем розыгрыше чемпионата Серии А «Беневенте» удалось набрать на чужом поле 13 очков. Это на пять больше, чем заработано в родных стенах. В гостях забил 11 против 9 домашних мячей.

В минувшем сезоне в рамках Серии Б «Кротоне» дома разгромил «Беневенто» со счетом 3:0, а в гостях «акулы» проиграли — 0:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Беневенто» предлагают — 2.60.

На викторию «Кротоне» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.

«Кротоне» вполне по силам дома разжиться очками в игре с недавним компаньоном по Серии Б. Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х.