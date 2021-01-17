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    «Акулы» разживутся очками в игре с «ведьмами»?

    «Кротоне» — «Беневенто». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на матч чемпионата Италии 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кротоне» — «Беневенто»
    Жуниор Мессиас
    В воскресенье, 17 января, в рамках 18-го тура итальянской Серии А «Кротоне» на своем поле сразится с «Беневенто». Стартовый свисток будет дан на эту игру в 17:00 по мск. «Кротоне» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Января 2021 года
    Кротоне
  • Италия. Серия А
    •  Кротоне 17:00 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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    «Кротоне»

    «Кротоне» перед стартом данного тура замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав лишь девять очков в 17 проведенных встречах и отстает от безопасной позиции на пять пунктов.

    В минувшем игровом дне «акулы» проиграли на выезде «Вероне» со счетом 1:2, тем самым они продлили свою проигрышную серию до трех поединков. В этот период коллектив уступил еще в гостях 2:6 «Интеру» и 1:3 «Роме».

    Отметим, что «пифагорейцы» победили всего в двух из 17 матчей чемпионата Италии. Одна из викторий состоялась в конце 2020 года дома над кризисной «Пармой» — 2:1.

    Календарь и таблица Серии А

    «Кротоне» является типично домашней командой. Семь из девяти пунктов коллектив набрал в родных стенах и девять из 17 голов забил на своей территории.

    «Беневенто»

    У «Беневенто» после 17 туров на счету числится 21 набранное очко, с которыми он занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, но значительно отстав от еврокубковой зоны.

    В прошлые выходные «ведьмы» потерпели крупное домашнее поражение от «Аталанты» со счетом 1:4, что стало их вторым фиаско за последние пять встреч. Еще они уступили в родных стенах «Милану» — 0:2.

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    • А вот три другие другие встречи в этом отрезке «красно-желтые» выиграли. На своей арене они переиграли «Дженоа» (2:0), а в гостях положили на лопатки «Удинезе» (2:0) и «Кальяри» (2:1).

    В текущем розыгрыше чемпионата Серии А «Беневенте» удалось набрать на чужом поле 13 очков. Это на пять больше, чем заработано в родных стенах. В гостях забил 11 против 9 домашних мячей.

    В минувшем сезоне в рамках Серии Б «Кротоне» дома разгромил «Беневенто» со счетом 3:0, а в гостях «акулы» проиграли — 0:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Беневенто» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Кротоне» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.

    «Кротоне» вполне по силам дома разжиться очками в игре с недавним компаньоном по Серии Б. Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х.

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