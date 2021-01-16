«Кардифф» — «Норвич». Прогноз на Чемпионшип 16 января 2021 года

«Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Норвич Сити» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 18:00 мск. «Кардифф» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» на выход в АПЛ не претендует. Нынешнее 15 место — показатель серьезных проблем, которые пока не решаются.

При всем при этом, валлийцы забили больше, чем пропустили — 29:25. Между тем, серия из четырех поражений кряду не делает чести команде.

Из Кубка Англии «Кардифф Сити» вылетел от «Ноттингем Форрест», пропустив единственный мяч в дебюте поединка. Включились валлийцы поздно, и так и не сумели отыграться.

Все прогнозы на АПЛ

В минувшем туре Чемпионшип команда уступила «Уикомб Уондерерс» со счетом 2:1. Причем в той встрече свой единственный гол валлийцы провели уже в концовке.

«Норвич Сити»

«Норвич Сити» сейчас лидирует в турнирной таблице Чемпионшип. Отрыв от конкурентов довольно комфортный: плюс 4 от идущего следом «Суонси».

При этом забивают «канарейки» забивают не так много. 31 гол в 23 матчах, как для лидера и кандидата на повышение, не столь значительный показатель.

В Кубке Англии «Норвич Сити» прошел «Ковентри», обыграв оппонента со счетом 2:0. Оба гола были забиты в дебюте поединка.

Последний тур в Чемпионшип тоже стал для «Норвича» успешным. «Канарейки» дома минимально переиграли «Барнсли».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Норвич Сити» за 2.29, на ничью за 3.45, а на «Кардифф Сити» — за 3.20

«Кардифф Сити» наверняка продолжит падение вниз по турнирной таблице.

«Норвич Сити» не столь удачно атакует, но в этом матче наверняка постарается открыть счет как можно быстрее.

Гости борются за возвращение в АПЛ, и будут настроены максимально с самого начала встречи. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.57