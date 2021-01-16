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    «Кардифф» — «Норвич». Прогноз на Чемпионшип 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф» — «Норвич»
    Кристоф Циммерманн
    «Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Норвич Сити» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 18:00 мск. «Кардифф» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Января 2021 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
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    Коэффициенты на матч
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    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» на выход в АПЛ не претендует. Нынешнее 15 место — показатель серьезных проблем, которые пока не решаются.

    При всем при этом, валлийцы забили больше, чем пропустили — 29:25. Между тем, серия из четырех поражений кряду не делает чести команде.

    Из Кубка Англии «Кардифф Сити» вылетел от «Ноттингем Форрест», пропустив единственный мяч в дебюте поединка. Включились валлийцы поздно, и так и не сумели отыграться.

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    В минувшем туре Чемпионшип команда уступила «Уикомб Уондерерс» со счетом 2:1. Причем в той встрече свой единственный гол валлийцы провели уже в концовке.

    «Норвич Сити»

    «Норвич Сити» сейчас лидирует в турнирной таблице Чемпионшип. Отрыв от конкурентов довольно комфортный: плюс 4 от идущего следом «Суонси».

    При этом забивают «канарейки» забивают не так много. 31 гол в 23 матчах, как для лидера и кандидата на повышение, не столь значительный показатель.

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    • В Кубке Англии «Норвич Сити» прошел «Ковентри», обыграв оппонента со счетом 2:0. Оба гола были забиты в дебюте поединка.

    Последний тур в Чемпионшип тоже стал для «Норвича» успешным. «Канарейки» дома минимально переиграли «Барнсли».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Норвич Сити» за 2.29, на ничью за 3.45, а на «Кардифф Сити» — за 3.20

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    «Кардифф Сити» наверняка продолжит падение вниз по турнирной таблице.

    «Норвич Сити» не столь удачно атакует, но в этом матче наверняка постарается открыть счет как можно быстрее.

    Гости борются за возвращение в АПЛ, и будут настроены максимально с самого начала встречи. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.57

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