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    «Гройтер Фюрт» и «Падерборн» устроят перестрелку?

    «Гройтер Фюрт» — «Падерборн 07». Прогноз (к. 2.46) и ставки на вторую Бундеслигу 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Падерборн 07»
    «Падерборн» в предыдущем матче против «Гройтер Фюрт» выиграл со счетом 6:0
    «Гройтер Фюрт» сыграет на своем поле против «Падерборн 07» в рамках 16-го тура второй Бундеслиги. Матч пройдет 15 января в Фюрте, начало — в 20:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Падерборн 07»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 15 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
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  • 3.80
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» в этом сезоне, по всей видимости, будет бороться за выход в элиту немецкого футбола.

    После 15-ти сыгранных матчей команда из Фюрта занимает в турнирной таблице четвертое место. Расстояние до первой строчки составляет всего лишь три очка.

    Интересно, что с середины октября «Гройтер Фюрт» ни разу не играл вничью. В 12-ти матчах команда одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

    При этом в семи домашних матчах у «Гройтер Фюрта» только три победы.

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    Также стоит отметить, что в конце декабря «Гройтер Фюрт» выбил из Кубка Германии «Хоффенхайм».

    «Падерборн 07»

    У «Падерборна» тем временем более скромные перспективы. Пока что гости находятся на 11-й строчке, в их активе 21 очко.

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    • Но, что интересно, «Падерборн», как и «Гройтер Фюрт», тоже вышел в следующий раунд Кубка Германии благодаря победе над представителем первой Бундеслиги — команда Штеффена Баумгарта обыграла «Унион Берлин».

    В пяти предыдущих турах второй Бундеслиги «Падерборн» набрал семь очков.

    «Падерборн» трижды проиграл в четырех предыдущих турах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Гройтер Фюрт» в предстоящем матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Падерборна» — за 3.28.

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    Но ставка на исход — вообще не вариант. Команды не могут похвастаться стабильностью, поэтому лучше ставить на голы.

    Ставка — тотал матча больше 3,5 за 2.46. К слову, предыдущий матч между этими клубами завершился со счетом 6:0 в пользу «Падерборна».

    Или ставка на обе забьют + тотал больше 3,5 за 2.72.

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