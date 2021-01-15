«Гройтер Фюрт» — «Падерборн 07». Прогноз (к. 2.46) и ставки на вторую Бундеслигу 15 января 2021 года

«Гройтер Фюрт»
«Гройтер Фюрт» в этом сезоне, по всей видимости, будет бороться за выход в элиту немецкого футбола.
После 15-ти сыгранных матчей команда из Фюрта занимает в турнирной таблице четвертое место. Расстояние до первой строчки составляет всего лишь три очка.
Интересно, что с середины октября «Гройтер Фюрт» ни разу не играл вничью. В 12-ти матчах команда одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.
При этом в семи домашних матчах у «Гройтер Фюрта» только три победы.
Также стоит отметить, что в конце декабря «Гройтер Фюрт» выбил из Кубка Германии «Хоффенхайм».
«Падерборн 07»
У «Падерборна» тем временем более скромные перспективы. Пока что гости находятся на 11-й строчке, в их активе 21 очко.
Но, что интересно, «Падерборн», как и «Гройтер Фюрт», тоже вышел в следующий раунд Кубка Германии благодаря победе над представителем первой Бундеслиги — команда Штеффена Баумгарта обыграла «Унион Берлин».
В пяти предыдущих турах второй Бундеслиги «Падерборн» набрал семь очков.
«Падерборн» трижды проиграл в четырех предыдущих турах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Гройтер Фюрт» в предстоящем матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Падерборна» — за 3.28.
Но ставка на исход — вообще не вариант. Команды не могут похвастаться стабильностью, поэтому лучше ставить на голы.
Ставка — тотал матча больше 3,5 за 2.46. К слову, предыдущий матч между этими клубами завершился со счетом 6:0 в пользу «Падерборна».
Или ставка на обе забьют + тотал больше 3,5 за 2.72.