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    Очередной результативный матч с участием «Аякса»?

    «Твенте» — «Аякс». Прогноз и ставка (к. 1.82) на матч Эредивизии 14 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Твенте Прогнозы на Аякс
    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Аякс»
    Футболисты «Аякса»
    В матче 16 тура голландской Эредивизии «Твенте» примент на своем поле «Аякс». Игра будет проводиться на стадионе «Гролс Весте» в Энсхеде. Начало встречи в 22:00 мск. «Твенте» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Января 2021 года
    Твенте
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Твенте 22:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Твенте»

    Команда занимает 6 место в зоне еврокубков с 27 баллами на счету. В целом «Твенте» неплохо играет в этом сезоне, потерпев всего 4 поражения в 15 турах.

    Из последних неудач хозяев отметим фиаско во встречах со «Спартой» (0:2) и «АЗ Алкмаром» (1:3). Совсем недавно «Твенте» победил «Аякс» в матче чемпионата со счетом 2:1.

    После победы над «аяксидами» «тюккерс» разгромили «Эммен» 4:1 и победили «Венло» 2:1.

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    Важно отметить, что «Твенте» проиграл три домашних матча подряд. При этом за данный отрезок коллектив отметился лишь одним забитым голом.

    «Аякс»

    «Аяксиды» лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 35 пунктов. После поражения от «Твенте» команда тен Хага дважды выиграла и дважды сыграла вничью.

    Со счетом 4:0 «красно-белые» разгромили «Зволле» и со счетом 4:2 они победили «Ден Хааг». Также было две ничьи с «Виллем II» (1:1) и ПСВ (2:2).

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    • С учетом победы в матче Кубка Нидерландов «Аякс» имеет 5-матчевую серию без поражений. В рамках кубкового турнира команда победила «Утрехт» со счетом 5:4.

    «Аякс» имеет наименьший показатель пропущенных голов на выезде и противоположная ситуация сложилась с забитыми голами — 7 матчей, 5 побед, ничья, поражение, 27 забитых и 4 пропущенных гола.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на недавнее поражение «Аякса» от «Твенте» букмекеры дают сильно различающиеся коэффициенты — 7.20 на «Твенте» и 1.35 на «Аякс». Ничья оценивается коэффициентом 5.80.

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    Матчи Эредивизии с участием «Аякса» нередко заканчиваются с большим количеством голов. В 4 из 5 поединков команды забивалось не менее четырех мячей.

    Давайте заиграем ставку «тотал больше 3.5». Коэффициент на этот исход составляет 1.82.

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