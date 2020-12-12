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    Смогут ли волгоградцы дома набрать очки?

    «Ротор» — «Уфа». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Уфа»
    Александр Хацкевич
    В субботу, 12 декабря, в 18-м туре российской Премьер-лиги «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Уфой». Встреча начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Декабря 2020 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 14:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.50
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    «Ротор»

    «Ротор» по итогам 17 игровых дней располагается на самом дне турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе лишь восемь очков, что на четыре меньше, чем у ближайшей команды.

    За весь чемпионата клуб из Волгограда добыл лишь одну виктория. Еще в конце октября одолев в Москве «Локомотив» (2:1). После этого он проиграл три игры при двух мировых, забив за этот период только один гол.

    Так в минувшем туре волгоградцы на выезде были разгромлены «Краснодаром» со счетом 0:5, а матчем ранее уступили в Москве «Спартаку» — 0:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Домашние поединке текущего розыгрыша РПЛ очень плохо даются «Ротору». За восемь проведенных встреч коллектив лишь раз сыграл вничью и семь раз был повержен, разница мячей — 2:14.

    «Уфа»

    «Уфа» с 13 зачетными пунктами идет на 14 позиции в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись от 15 строчки всего лишь на одно очко.

    Башкирский коллектив отлично провел свои два последних матча, поочередно обыграв на своей территории 4:0 «Тамбов» и на выезде «Ростов» (1:0) в минувшем туре первенства.

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед этой удачной серией уфимцы не могли победить на протяжении 13 матчей, проиграв за этот период девять встреч при четырех мировых исходах.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Уфа» добыла две виктории, одну игру свела вничью и пять раз была повержена, разница забитых и пропущенных — 6:18.

    Игра первого круга, прошедшая в Уфе, завершилась мировым результатом со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уфы» предлагают — 2.51.

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    На викторию «Ротора» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.19.

    Хотя «Ротору» домашние поединки даются очень тяжело, но с соседом по турнирке волгоградцы вправе могут рассчитывать на очки. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0

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