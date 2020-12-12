«Ротор» — «Уфа». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 12 декабря 2020 года

В субботу, 12 декабря, в 18-м туре российской Премьер-лиги «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Уфой». Встреча начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Уфа».

«Ротор»

«Ротор» по итогам 17 игровых дней располагается на самом дне турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе лишь восемь очков, что на четыре меньше, чем у ближайшей команды.

За весь чемпионата клуб из Волгограда добыл лишь одну виктория. Еще в конце октября одолев в Москве «Локомотив» (2:1). После этого он проиграл три игры при двух мировых, забив за этот период только один гол.

Так в минувшем туре волгоградцы на выезде были разгромлены «Краснодаром» со счетом 0:5, а матчем ранее уступили в Москве «Спартаку» — 0:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Домашние поединке текущего розыгрыша РПЛ очень плохо даются «Ротору». За восемь проведенных встреч коллектив лишь раз сыграл вничью и семь раз был повержен, разница мячей — 2:14.

«Уфа»

«Уфа» с 13 зачетными пунктами идет на 14 позиции в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись от 15 строчки всего лишь на одно очко.

Башкирский коллектив отлично провел свои два последних матча, поочередно обыграв на своей территории 4:0 «Тамбов» и на выезде «Ростов» (1:0) в минувшем туре первенства.

Календарь и таблица РПЛ

Перед этой удачной серией уфимцы не могли победить на протяжении 13 матчей, проиграв за этот период девять встреч при четырех мировых исходах.

Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Уфа» добыла две виктории, одну игру свела вничью и пять раз была повержена, разница забитых и пропущенных — 6:18.

Игра первого круга, прошедшая в Уфе, завершилась мировым результатом со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уфы» предлагают — 2.51.

На викторию «Ротора» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.19.

Хотя «Ротору» домашние поединки даются очень тяжело, но с соседом по турнирке волгоградцы вправе могут рассчитывать на очки. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0