«Зенит» — «Боруссия» Д. Прогноз (1.78) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

«Зенит»
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице группы F, имея на своем счету 1 набранное очко.
«Сине-бело-голубые» дважды проиграли «Брюгге» (1:2 и 0:3), по разу — «Лацио» (1:3) и дортмундской «Боруссии» (0:2), а единственное очко набрали в домашней встрече с римлянами (1:1).
В российской Премьер-лиге «Зенит» лидирует после 17 туров, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.
В своем последнем матче подопечные Сергея Семака разгромили «Урал» (5:1) на «Газпром Арене».
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Под вопросом участие в ближайшей встрече защитника Деяна Ловрена, который лишь недавно возобновил тренировки.
«Боруссия» Дортмунд
Дортмундская «Боруссия» возглавляет турнирную таблице группы F c 10 набранными очками.
На счету «желто-черных» две победы над «Брюгге» (3:0 и 3:0), одна победа над «Зенитом» (2:0), а также ничья (1:1) и поражение (1:3) от «Лацио».
В немецкой Бундеслиге, где сыграно десять туров, «Боруссия» идет четвертой с 19 баллами. От лидирующей «Баварии» она отстает на 4 очка.
На минувших выходных команда Люсьена Фавра в гостях сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1).
За «Боруссию» точно не сыграют Эрлинг Холанн, Тома Менье, Томас Дилэйни, Рафаэл Геррейро, Махмуд Дауд, Матеу Морей и Мануэль Аканджи.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Боруссии» — 1.78, победа «Зенита» — 4.60, ничья — 3.90.
Дортмундцы уже обеспечили себе место в 1/8 финала, поэтому могут сыграть в Санкт-Петербурге вполсилы.
Фавр подтвердил, что выставит на игру не всех сильнейших игроков, но особого внимания на это мы бы не обращали. Почему? Во-первых, в «Боруссии» хватает высококлассных игроков, способных сыграть первым номером против «Зенита».
Во-вторых, гости точно будут играть на победу, поскольку только она гарантирует им сохранение первого места в группе. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа немецкого клуба».
Также можно попробовать ставку «победа "Боруссии" ровно в один мяч или ничья» за 1.93. Скорее всего, гости выиграют с минимальным преимуществом на фоне попыток «Зенита» сохранить лицо. 0