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    Наберет ли «Зенит» очки в своем последнем матче Лиги чемпионов?

    «Зенит» — «Боруссия» Д. Прогноз (1.78) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Боруссия» Д
    Футболисты «Зенита»
    Во вторник, 8 декабря, «Зенит» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы F, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 08 Декабря 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:55 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Зенит»

    «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице группы F, имея на своем счету 1 набранное очко.

    «Сине-бело-голубые» дважды проиграли «Брюгге» (1:2 и 0:3), по разу — «Лацио» (1:3) и дортмундской «Боруссии» (0:2), а единственное очко набрали в домашней встрече с римлянами (1:1).

    В российской Премьер-лиге «Зенит» лидирует после 17 туров, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.

    В своем последнем матче подопечные Сергея Семака разгромили «Урал» (5:1) на «Газпром Арене».

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    Под вопросом участие в ближайшей встрече защитника Деяна Ловрена, который лишь недавно возобновил тренировки.

    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундская «Боруссия» возглавляет турнирную таблице группы F c 10 набранными очками.

    На счету «желто-черных» две победы над «Брюгге» (3:0 и 3:0), одна победа над «Зенитом» (2:0), а также ничья (1:1) и поражение (1:3) от «Лацио».

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    • В немецкой Бундеслиге, где сыграно десять туров, «Боруссия» идет четвертой с 19 баллами. От лидирующей «Баварии» она отстает на 4 очка.

    На минувших выходных команда Люсьена Фавра в гостях сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

    За «Боруссию» точно не сыграют Эрлинг Холанн, Тома Менье, Томас Дилэйни, Рафаэл Геррейро, Махмуд Дауд, Матеу Морей и Мануэль Аканджи.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Боруссии» — 1.78, победа «Зенита» — 4.60, ничья — 3.90.

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    Дортмундцы уже обеспечили себе место в 1/8 финала, поэтому могут сыграть в Санкт-Петербурге вполсилы.

    Фавр подтвердил, что выставит на игру не всех сильнейших игроков, но особого внимания на это мы бы не обращали. Почему? Во-первых, в «Боруссии» хватает высококлассных игроков, способных сыграть первым номером против «Зенита».

    Во-вторых, гости точно будут играть на победу, поскольку только она гарантирует им сохранение первого места в группе. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа немецкого клуба».

    Также можно попробовать ставку «победа "Боруссии" ровно в один мяч или ничья» за 1.93. Скорее всего, гости выиграют с минимальным преимуществом на фоне попыток «Зенита» сохранить лицо. 0

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