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    «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер». Прогноз (к. 2.95) и ставки на матч АПЛ 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер»
    Джеймс Мэддисон
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 6 декабря. Начало встречи — в 17:15 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Декабря 2020 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 17:15 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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    «Шеффилд Юнайтед»

    За десять матчей в Премьер-лиге футбольный клуб из Шеффилда заработал всего 1 балл. В турнирной таблице с подобными результатами команда находится на последнем месте.

    На старте сезона «Шеффилд Юнайтед» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» (0:2). В следующем матче «клинки» попрощались с Кубком лиги, вылетев от «Бернли» по пенальти (1:1, 4:5).

    Поражениями для коллектива Криса Уайлдера завершились и встречи с «Астон Виллой» (0:1), «Лидсом» (0:1) и «Арсеналом» (1:2). А первый и пока единственный балл прилетел в копилку «Юнайтед» в поединке с «Фулхэмом» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    После той самой встречи с лондонцами «Шеффилд Юнайтед» продолжил погружение на дно таблицы. В пяти турах команда проиграла «Ливерпулю» (1:2), «Манчестер Сити» (0:1), «Челси» (1:4), «Вест Хэму» (0:1) и «Вест Бромвичу» (0:1).

    «Лестер»

    В своих десяти поединках чемпионата команда из одноименного города набрала 18 очков. В таблице Премьер-лиги она находится на четвертом месте и отстает от лидеров на 4 пункта.

    Последняя гостевая победа в АПЛ была добыта «Лестером» 2 ноября в матче с «Лидсом» (4:1). После этой встречи «лисы» разгромили «Брагу» в Лиге Европы (4:0) и взяли верх над «Вулвз» в домашнем первенстве (1:0).

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    • С того момента команда Брендана Роджерса успела сыграть еще в четырех поединках в разных соревнованиях. И ни в одном матче синие не победили. Сперва в чемпионате было крупное поражение от «Ливерпуля» (0:3).

    Затем в еврокубках «Лестер» расписал мировую в гостях у «Браги» (3:3), а в Премьер-лиге «Сити» на «Кинг Пауэр» влетел «Фулхэму» (1:2). Остались ни с чем подопечные Роджерса и в матче с «Зарей» в ЛЕ (0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Шеффилд Юнайтед» в игре 11-го тура АПЛ оценивается в 3.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.58, а на победу «Лестера» — 2.05.

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    В текущем сезоне «Шеффилд» стал клубом, раздающим очки всем нуждающимся. А «Лестеру» как раз не помешали бы сейчас три балла, которые позволят увереннее закрепиться в зоне ЛЧ.

    Находясь даже не в лучшей своей форме, «Сити» в гостях обязан побеждать кризисную команду. Наши прогноз и ставка — победа «Лестера» с форой -1 за 2.95. 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер». Прогноз (к. 2.95) и ставки на матч АПЛ 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.95
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