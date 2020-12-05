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    Обойдет ли «Монпелье» ПСЖ?

    «Монпелье» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.30) и ставки на чемпионат Франции 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — ПСЖ
    ПСЖ на два очка опережает «Монпелье»
    «Монпелье» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря в Монпелье, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Монпелье» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Декабря 2020 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Монпелье»

    К грядущей битве хозяева подходят в прекрасной форме. Они победили в четырех играх подряд и сейчас занимают 5 место с 23 очками с отставанием в два балла от соперника.

    «Монпелье» победил «Сент-Этьен» 1:0 и «Бордо» 2:0. В позапрошлом туре была перестрелка со «Страсбургом» (4:3).

    В прошлом поединке чемпионата Франции «Палладины» снова одержали победу — на выезде против «Лорьяна» (1:0).

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    Таким образом, потенциально коллектив может обойти своих оппонентов и действующих чемпионом страны, если смогут выиграть.

    ПСЖ

    После 12 туров парижский клуб возглавляет таблицу чемпионата. Команда оторвалась своего главного преследователя «Лилля» всего на два пункта.

    После двух поражений на старте сезона от «Ланса» (0:1) и «Марселя» (0:1) «Пари Сен-Жермен» в чемпионате выигрывал вплоть до позапрошлого тура.

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    • В итоге победная серия ПСЖ составила восемь поединков кряду. Ее прервал «Монако» (2:3) на своем поле, после чего клуб еще и допустил осечку на своем поле против «Бордо» (2:2).

    В группе Лиги чемпионов подопечные Тухеля проиграли «МЮ» (1:2) дома и «РБ Лейпцигу» (1:2) в гостях, а также победили «Истанбул» (2:0) на выезде, «РБ Лейпциг» (1:0), а также «МЮ» (3:1) посреди этой недели, потому одной ногой уже в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30. 0

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    «Монпелье» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.30) и ставки на чемпионат Франции 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Монпелье» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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