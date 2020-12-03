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    Сможет ли ПАОК выиграть на поле «Омонии»?

    «Омония» — ПАОК. Прогноз (к. 2.04) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Омония» — ПАОК
    ПАОК не смог выиграть у «Омонии» в домашнем матче
    Кипрская «Омония» встретится на своем поле с греческим ПАОК в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 декабря в Никосии, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Омония» — ПАОК.

    «Омония»

    «Омония», как и ожидалось, оказалась не готова к борьбе за место в плей-офф Лиги Европы.

    После четырех туров кипрский клуб занимает последнее место, набрав всего лишь одно очков.

    В первом туре «Омония» сыграла вничью с ПАОК (1:1), после чего потерпела три поражения кряду.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Киприоты дважды уступили испанской «Гранаде», а также проиграли голландскому ПСВ.
    Однако стоит отметить, что все матчи с участием «Омонии» проходят в очень насыщенной борьбе. Киприоты ни разу не пропускали больше двух мячей.

    ПАОК

    Тем временем ПАОК сохраняет хорошие шансы на выход из группы. На данный момент греки находятся на третье месте, отставая на одно очко от ПСВ, вместе с которым они, по всей видимости, и будут до последнего драться за вторую строчку и путевку в плей-офф.

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  • 27/11/2020

    • В предыдущем туре ПАОК уступил ПСВ в гостевом матче со счетом 2:3. Но перед этим греческий клуб разгромил голландцев на своем поле — 4:1.

    Еще один позитивный момент — выездная встреча с «Гранадой», которая завершилась вничью 0:0.

    ПАОК в десяти последних матчах потерпел лишь два поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Омонию» за 6.40, на ничью за 4.00, а на ПАОК — за 1.61.

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    ПАОК, безусловно, можно считать фаворитом предстоящего матча, но коэффициент на гостей все-таки занижен.

    Учитывая принципиальность встречи (киприоты против греков — это всегда серьезно), вряд ли хозяева так просто отдадут три очка. «Омония», скорее, постарается сделать все, чтобы ПАОК тоже никуда не вышел.

    Ставка — обе команды забьют за 2.04. Надо все-таки не забывать, что киприоты не проиграли ПАОК в Салониках.

    Или индивидуальный тотал «Омонии» больше 1,0 за 3.20. Фавориты очень часто спотыкаются в подобных матчах. 0

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    «Омония» — ПАОК. Прогноз (к. 2.04) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Омония» — ПАОК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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