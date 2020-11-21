«Боруссия» М — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.00) на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года

В восьмом туре чемпионата Германии «Боруссия» М будет принимать «Аугсбург». Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 21 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Аугсбург».

«Боруссия» М

«Боруссии» из Менхенгладбаха заработала 11 очков, с которыми в турнирной таблице чемпионата Германии занимает седьмую строчку, опережая предстоящего соперника на один балл.

«Жеребята» в этом сезоне уступили два раза, проиграв на старте первенства в Дортмунде одноклубникам (0:3), после чего они выиграли пять игр при четырех ничьих с учетом всех турниров.

Еще одна неудача имела место в прошлом туре, где дружина Розе в фееричном поединке уступил на выезде «Байеру» со счетом 2:3.

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Попутно коллектив играет и в Лиге чемпионов, где на экваторе групповой стадии в своем квартете идет первым. Сперва он в этом турнире сыграл по 2:2 с «Интером»и «Реалом», а накануне в гостях разгромил донецкий «Шахтер» со счетом 6:0.

«Аугсбург»

«Аугсбург» уже успел запомниться в этом сезоне победой над дортмундской «Боруссией» (2:0). На сегодня в его активе 10 очков и 10-е место в таблице.

Неплохой старт в первенстве испортился, когда клуб уступил дома «Лейпцигу». Но тут надо понимать, что три тура назад «Быки» были лучшей командой Германии согласно турнирной таблице.

К позитивным моментам также можно добавить, что «Аугсбург» до встречи с «Лейпцигом» пропустил только один гол.

В прошлых турах коллектив проиграл на выезде «Байеру» со счетом 1:3, затем сумел прервать безвыигрышную серию победой над «Майнцем» (3:1), но в предыдущем поединке потерпел домашний разгром от «Герты» (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Гладбах» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,00. 0