Франция — Швеция. Прогноз (к. 1.78) и ставки на Лиги наций УЕФА 17 ноября 2020 года

17 ноября в заключительном туре Лиги А группы 3 сборная Франции в Сен-Дени на «Стад де Френс» сыграет с национальной командой Швеции. Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Франция — Швеция.

Франция

За тур до финиша сборная Франции досрочно заняла первое место в группе 3 Лиги А и первой обеспечила себе участие в «финале четырех». В пяти проведенных матчах команда Дешама добыла четыре виктории при одной ничьей.

Начали текущий розыгрыш Лиги наций «трехцветные» с двух викторий, поочередно обыграв в гостях предстоящего противника (1:0) и дома сборную Хорватии — 4:2.

В третьем туре французы потеряли очки в домашней встрече с Португалией (0:0), после чего одолели вне родных стен хорватов со счетом 2:1 и накануне португальцев (1:0) благодаря голу Канте, проведенном на 53-й минуте поединка.

Календарь и таблица Лиги наций

Также Франция осенью провела два домашних спарринга. Так в октябре она разгромила не основной состав сборной Украины (7:1), а в ноябре потерпела фиаско от сборной Финляндии со счетом 0:2.

Швеция

Национальная команда Швеции замыкает свой квартет, имея на своем счету всего три очка, однако уступает третьим хорватам только по разнице мячей.

Стартовали во втором розыгрыше Лиги наций «желто-синие» с четырех поражений подряд, проиграв дважды португальцам (0:2 и 0:3), а также по разу Хорватии (1:2) в гостях и французам (0:1) в родных пенатах.

Накануне они прервали свою неудачную серию в этот турнире, обыграв со счетом 2:1 на своей территории хорватов. В осенние месяцы шведы провели два товарняка, где сперва в гостях одолели 2:1 Россию, а потом потерпели выездное фиаско от Дании — 0:2.

В последнее десятилетие эти сборные встречались между собой пять раз в различных турнирах. Трижды выиграли французы (1:0, 2:1 и 1:0) и дважды победили шведы (2:1 и 2:0).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу Франции предлагают — 1.65.

На викторию Швеции дают — 6.00, ничья оценена — в 3.90.

Чтобы сохранить прописку в Лиге А, Швеции нужно сыграть лучше, чем Хорватия (даже можно проиграть).

Прогнозируем, что гости сделают все для благоприятного результата. Рекомендуем ставить на шведов с форой +1. 0