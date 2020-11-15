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    Словения сохранит свои ворота в неприкосновенности?

    Словения — Косово. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Косово
    Йосип Иличич
    В матче 5 тура Лиги наций УЕФА сборная Словении в Любляне примет сборную Косово. Встреча пройдет на стадионе «Стожице» 15 ноября. Начало в 22:45 по мск. Прогноз на Словения — Косово.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 15 Ноября 2020 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 22:45 Косово Косово
  • Лига наций УЕФА. C3
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.93
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 5.00
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    Словения

    После четырех туров сборная Словении лидирует в своей группе, имея в активе 10 очков. Однако вопрос о повышении еще не решен, так как в спину дышит Греция. У нее на 2 пункта меньше.

    Словенцы провели хорошие матчи в Лиге наций, не пропустив ни одного гола. «Парни» победили в трех последних выступлениях. Они дважды обыграли Молдавию (1:0 и 4:0), а также переиграли Косово 1:0. Раз была ничья с Грецией (0:0).

    11 ноября команда провела контрольный поединок с Азербайджаном, который закончился нулевой ничьей. Это была шестая встреча в беспроигрышной серии хозяев.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В домашних стенах сборная Словении не пропускает на протяжении пяти поединков.

    Косово

    «Золотые мальчики» могут догнать Грецию, но в теории. О первой строчке речь вообще не идет. Сборная Косова набрала только два пункта, не одержав ни одной победы.

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    • С победами у гостей вообще не густо. Они не выигрывают уже 9 матчей. В последних четырех встречах команда проиграла три раза.

    В двух прошлых играх Лиги наций коллектив разошелся миром с Грецией (0:0) и уступил 0:1 Словении. В ноябре «сине-желтые» проиграли в контрольном поединке сборной Албании 1:2.

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    В Лиге наций сборная Косова ни разу не проигрывала, одержав одну победу и четыре раза сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    Сборная Словении выставлена букмекерами, как фаворит встречи за 1.85. За 5.40 предлагают победу команды Косова. Ничья оценивается цифрой 3.05.

    Словения ни разу не пропустила в этом розыгрыше и в целом сохраняет свои ворота сухими уже 6 матчей. Можно поставить на то, что гости не забьют. Коэффициент составляет 1.94.

    Словенцы выиграли три последних матча Лиги наций. У футболистов Косова 3 поражения в 4 матчах. Ставим на победу Словении за 1.85. 0

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    Словения — Косово. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Словения — Косово. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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