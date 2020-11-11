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    Скандинавы не порадуют высокой результативностью?

    Дания — Швеция. Прогноз (к. 1.66) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Дании Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз и ставки на Дания — Швеция
    Александр Исак
    В среду, 11 ноября, сборная Дания на своем поле примет команду Швеции в рамках контрольного поединка. Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на Дания — Швеция.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Ноября 2020 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 21:30 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Коэффициенты на матч
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    Дания

    Сборная Дании смогла завоевать билет в финальную часть Евро-2020, заняв второе место в группе ни разу не проиграв, выиграв четыре игры при четырех мировых исходах.

    В этом году «алая гвардия» успела провести пять встреч. Начала она с домашнего поражения от Бельгии (0:2) в рамках Лиги наций дивизиона А, но затем более не проигрывала.

    Сперва в этой серии датчане в родных стенах расписали мировую с Англией (0:0), а затем только побеждали. Разгромили в товарняке Фареры (4:0) и в Лиге наций одержали гостевые виктории над Исландией (3:0) и англичанами (1:0).

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    С семью набранными очками Дания идет второй в своем квартет, уступая первым бельгийцам два балла. Так что датчане еще могут побороться за победу в группе.

    Швеция

    Национальная команда Швеции также квалифицировалась в финальную часть континентального первенства, проиграв за весь отборочный турнир лишь один матч при шести победах и трех ничьих.

    «Желто-синие» в 2020 году успели провести семь встреч. Еще в январе они минимально по 1:0 одолели Косово и Молдавию в контрольных играх. Еще один товарняк шведы выиграли в октябре, переиграв в гостях 2:1 Россию.

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    • Однако все поединке в Лиге наций «три короны» провели крайне неудачно, проиграв во всех них. В сентябре они были повержены на своей территории 0:1 Францией и 0:2 Португалией.

    В прошлом месяцы Швеция потерпела выездные фиаско от Хорватии (1:2) и португальцев (0:3). Для сохранение прописки в Лиге А шведам нужно будет брать максимально очков в ноябрьских поединках ЛН.

    Последний раз эти соперники встречались в июне 2018 года, и тогда в товарищеской игре была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Всего они провели 12 очных игр, где соблюдают полный паритет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа Швеции — 2.60, победа Дании — 2.80, ничья — 3.20.

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    Противостояние Дании и Швеции не отличается слишком уж высокой результативностью. Так за последние восемь встреч коллективы на двоих забили 13 мячей. Наверняка и эта игра будет «низовой».

    Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5. 0

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    Дания — Швеция. Прогноз (к. 1.66) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Прогноз на Дания — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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