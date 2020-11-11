Дания — Швеция. Прогноз (к. 1.66) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

В среду, 11 ноября, сборная Дания на своем поле примет команду Швеции в рамках контрольного поединка. Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на Дания — Швеция.

Дания

Сборная Дании смогла завоевать билет в финальную часть Евро-2020, заняв второе место в группе ни разу не проиграв, выиграв четыре игры при четырех мировых исходах.

В этом году «алая гвардия» успела провести пять встреч. Начала она с домашнего поражения от Бельгии (0:2) в рамках Лиги наций дивизиона А, но затем более не проигрывала.

Сперва в этой серии датчане в родных стенах расписали мировую с Англией (0:0), а затем только побеждали. Разгромили в товарняке Фареры (4:0) и в Лиге наций одержали гостевые виктории над Исландией (3:0) и англичанами (1:0).

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С семью набранными очками Дания идет второй в своем квартет, уступая первым бельгийцам два балла. Так что датчане еще могут побороться за победу в группе.

Швеция

Национальная команда Швеции также квалифицировалась в финальную часть континентального первенства, проиграв за весь отборочный турнир лишь один матч при шести победах и трех ничьих.

«Желто-синие» в 2020 году успели провести семь встреч. Еще в январе они минимально по 1:0 одолели Косово и Молдавию в контрольных играх. Еще один товарняк шведы выиграли в октябре, переиграв в гостях 2:1 Россию.

Однако все поединке в Лиге наций «три короны» провели крайне неудачно, проиграв во всех них. В сентябре они были повержены на своей территории 0:1 Францией и 0:2 Португалией.

В прошлом месяцы Швеция потерпела выездные фиаско от Хорватии (1:2) и португальцев (0:3). Для сохранение прописки в Лиге А шведам нужно будет брать максимально очков в ноябрьских поединках ЛН.

Последний раз эти соперники встречались в июне 2018 года, и тогда в товарищеской игре была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Всего они провели 12 очных игр, где соблюдают полный паритет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа Швеции — 2.60, победа Дании — 2.80, ничья — 3.20.

Противостояние Дании и Швеции не отличается слишком уж высокой результативностью. Так за последние восемь встреч коллективы на двоих забили 13 мячей. Наверняка и эта игра будет «низовой».

Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5. 0