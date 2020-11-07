«Спартак-2» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч ФНЛ 7 ноября 2020 года

7 ноября в Москве дубль «Спартака» сыграет с «Нижним Новгородом» в 20-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Спартак-2» — «Нижний Новгород».

«Спартак-2»

«Спартак-2» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 19 проведенных турах 30 очков.

Отметим, что в рамках первенства «красно-белые» не могут победить в шести поединках подряд. В прошлые выходные они сыграли вничью 1:1 в гостях с «Факелом», а ранее была домашняя мировая с «Енисеем» (1:1).

А перед этим москвичи потерпели четыре поражения кряду, пропустив в этот период девять мячей, а удалось отличиться всего два раза.

Прогнозы на ФНЛ

На своей территории «Спартак-2» в текущем первенстве выиграл три игры, дважды сыграл вничью и четыре раза был повержен, разница забитых и пропущенных составляет 8:12.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» с 42 набранными пунктами возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, опережая дуэт преследователей на два балла.

В минувшем туре нижегородцы в Красноярске смогли минимально переиграть «Енисей» (1:0), а перед этим они дважды играли вничью, расписав мировые с «Чайкой» (1:1) в гостях и с «Оренбургом» (0:0) дома.

А еще ранее подопечные Роберта Евдокимова вышли победителями из девяти матчей первенства подряд, в шести из них сохранив свои ворота на замке.

На выезде в текущем розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» победил в пяти играх, дважды терпел фиаско и раз сыграл вничью, разница мячей — 11:5.

В минувшем сезоне «Спартак-2» в Москве одолел нижегородцев со счетом 2:0, а в Нижнем Новгороде оппоненты расписали мировую — 2:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 2.05, победа «Спартака-2» — 3.64, ничья — 3.38.

Дубль «Спартака» сейчас не в том состоянии, чтобы отобрать очки у лидера первенства. Ставим в грядущем поединке на викторию гостей.

Наш прогноз на эту игру — П2. 0