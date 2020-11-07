ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиЯзыджи разгромил «Милан», «Селтик» на грани провала. Интересные события Лиги Европы «Фейенорд» — ЦСКАИ эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну Рональд КуманФеноменальная игра вратарей и очередные ошибки Кумана. «Барселона» с трудом обыграла «Динамо»
  • 18:01
    • Гол Шапи признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов
  • 18:52
    • Нагельсманн претендует на пост наставника «Манчестер Юнайтед»
  • 17:47
    • Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
  • 14:47
    • Жота — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 14:15
    • Шварц: Вполне вероятно, что Шунин не сыграет с «Локомотивом»
  • 13:09
    • Сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке
  • 12:52
    • Скорую помощь с игроком «Рубина» не выпускали со стадиона 20 минут
    Все новости спорта

    Нижегородцы удержать лидерство в ФНЛ?

    «Спартак-2» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч ФНЛ 7 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак-2 Прогнозы на Нижний Новгород Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Нижний Новгород»
    «Спартак-2» — «Нижний Новгород»
    7 ноября в Москве дубль «Спартака» сыграет с «Нижним Новгородом» в 20-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Спартак-2» — «Нижний Новгород».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Ноября 2020 года
    Спартак-2
  • Москва
    •  Спартак-2 14:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 19 проведенных турах 30 очков.

    Отметим, что в рамках первенства «красно-белые» не могут победить в шести поединках подряд. В прошлые выходные они сыграли вничью 1:1 в гостях с «Факелом», а ранее была домашняя мировая с «Енисеем» (1:1).

    А перед этим москвичи потерпели четыре поражения кряду, пропустив в этот период девять мячей, а удалось отличиться всего два раза.

    Прогнозы на ФНЛ

    На своей территории «Спартак-2» в текущем первенстве выиграл три игры, дважды сыграл вничью и четыре раза был повержен, разница забитых и пропущенных составляет 8:12.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» с 42 набранными пунктами возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, опережая дуэт преследователей на два балла.

    В минувшем туре нижегородцы в Красноярске смогли минимально переиграть «Енисей» (1:0), а перед этим они дважды играли вничью, расписав мировые с «Чайкой» (1:1) в гостях и с «Оренбургом» (0:0) дома.

  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • Кто зовет Гризманна на родину, где «Барселона» нашла альтернативу Депаю, кем усилится «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • 02/11/2020

    • А еще ранее подопечные Роберта Евдокимова вышли победителями из девяти матчей первенства подряд, в шести из них сохранив свои ворота на замке.

    На выезде в текущем розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» победил в пяти играх, дважды терпел фиаско и раз сыграл вничью, разница мячей — 11:5.

    В минувшем сезоне «Спартак-2» в Москве одолел нижегородцев со счетом 2:0, а в Нижнем Новгороде оппоненты расписали мировую — 2:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 2.05, победа «Спартака-2» — 3.64, ничья — 3.38.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Дубль «Спартака» сейчас не в том состоянии, чтобы отобрать очки у лидера первенства. Ставим в грядущем поединке на викторию гостей.

    Наш прогноз на эту игру — П2. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сассуоло — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эльче — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Страсбур — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • Вчера в 02:24     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020     Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • 00:22
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Спартак-2» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч ФНЛ 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Спартак-2» — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры