«Майнц» — «Шальке». Прогноз (к. 2.00) на матч Бундеслиги 7 ноября 2020 года

В седьмом туре чемпионата Германии «Майнц» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на стадионе «Опель Арена» 7 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Майнц» — «Шальке».

«Майнц»

«Майнц», который в прошлом сезоне не без проблем избежал понижения в классе, в текущем розыгрыше Бундеслиги проиграл все шесть проведенных встреч чемпионата и находится на самом дне в турнирной таблице.

Стартовали «карнавальщики» с выездного поражения от «РБ Лейпциг» со счетом 1:3, затем они разгромно уступили в родных стенах «Штутгарту» (1:4), только вернувшемуся из 2БЛ.

В третьем туре «красно-белые» вновь потерпели крупное фиаско — от «Униона» (0:4) в Берлине. В своей предпоследней проведенной игре они на своей территории минимально проиграли «Байеру» (0:1).

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В позапрошлом туре «Майнц» уступил дома «Гладбаху» с результатом 2:3, хотя до 76-й минуте выигрывал со счетом 2:1. А в прошлом оказался слабее уже «Аугсбургу» (1:3).

«Шальке»

С начала розыгрыша Бундеслиги сезона-2020/21 «Шальке» заработал лишь два балла, с которыми находится на предпоследнем 17 месте в турнирной таблице, отставая от безопасной строки на два пункта.

«Кобальтовые» стартовали с трех поражений подряд, поочередно уступив в гостях 0:8 «Баварии», в родных станах 1:3 «Вердеру» и на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 0:4.

И только в четвертом игровом дне клуб из Гельзенкирхена набрал первые баллы в сезоне, расписав домашнюю мировую с «Гертой» (1:1). В своей предпоследней игре он потерпел фиаско в Дортмунде 0:3 от «Боруссии».

В прошлом туре «Плутам» удалось добыть второй балл на своем поле в «Штутгарте» (1:1). После этого они сумели обыграть в Кубке Германии «Швайнфюрт» (4:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00. 0